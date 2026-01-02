Sông này lớn thứ 7 tại châu Á, đứng thứ 10 trên thế giới về lưu lượng nước, là con sông dài nhất chảy qua lãnh thổ của Việt Nam.

Nó xuất phát từ vùng cao nguyên Thanh Tạng, chảy qua tỉnh Vân Nam (Trung Quốc), qua các nước Lào, Myanmar, Thái Lan, Campuchia và đổ ra biển Đông tại Việt Nam. Tại Việt Nam, sông Cửu Long là tên gọi chung cho các phân lưu của sông này khi chảy qua lãnh thổ. Lưu vực của con sông này có diện tích khoảng 71.000km2, chiếm 20% tổng diện tích của nước ta.

Vậy con sông nào đang được nhắc đến?

Crossword: Sông nào dài nhất chảy qua lãnh thổ Việt Nam?

