Sông nào ngắn nhất Việt Nam, là cứ địa của những thủy quái?

Đây là con sông nối giữa sông Tiền và sông Hậu - hai dòng chủ lưu của sông Mê Kông khi vào địa phận Việt Nam, chảy qua khu vực Đồng bằng sông Cửu Long. Đoạn sông ngắn nhưng rộng lớn lại rất sâu nên đáy sông này còn là nơi trú ngụ của các loài cá to lớn như cá hô, cá tra dầu, cá đuối nước ngọt... Nhiều người hay gọi nơi đây là cứ địa của những 'quái ngư' hay 'thủy quái'.

Gợi ý: Con sông này nằm tại huyện Phú Tân (An Giang).

