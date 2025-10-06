Quan Vũ trúng tên của ai phải cạo xương trị thương?

Trong phim Tam quốc diễn nghĩa, Quan Vũ bị trúng tên của địch dẫn đến tích cạo xương trị thương, vậy 'Võ thánh' trong phim trúng tên của ai?

Trong phim, tại trận Tương Dương - Phàn Thành, Quan Vũ và tướng của Tào Tháo đã giao đấu tay đôi với nhau. Sau khi bị Quan Vũ đánh ngã ngựa, vị tướng này đã lấy cung tên bắn trúng tay Quan Vũ nên mới may mắn thoát chết. Trong mũi tên lại có độc nên khiến Quan Vũ bị trọng thương, suýt mất mạng nếu không được Hoa Đà kịp thời cứu chữa. Vậy ai là người đã giao chiến và dùng cung bắn trọng thương Quan Vũ?

Gợi ý: Đây là võ tướng Tây Lương và sau đó là tướng của phe Tào Ngụy, họ Bàng.

