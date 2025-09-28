Quan Vũ được tôn 'Võ thánh', còn 'Võ thần' là ai?

Trong Tam quốc diễn nghĩa, Quan Vũ được tôn 'Võ thánh', và một danh tướng được người đời tôn làm 'Võ thần', đó là ai?

Danh hiệu 'Võ thần' của vị tướng này gắn liền với sự kiện ông một mình tả xung hữu đột giữa vòng vây quân Tào trong Tam quốc diễn nghĩa. Tam quốc diễn nghĩa viết, danh tướng này xông vào giữa vòng vây, đánh đến đâu quân Tào dạt ra đến đó. Tào Tháo muốn thu phục, ra lệnh không được bắn tên mà phải bắt sống. Nhờ lệnh này, mà danh tướng này phá được vòng vây, đưa A Đẩu trở về với Lưu Bị.

