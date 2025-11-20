Phi tần nào quyền lực nhất sử Việt, 2 lần thay vua nhiếp chính?

Bà là phi tần của Hoàng đế Lý Thánh Tông, mẹ ruột của hoàng đế Lý Nhân Tông, và còn được gọi là Linh Nhân Hoàng thái hậu.

Bà đã hai lần đăng đàn nhiếp chính, giúp đất nước dưới triều triều Lý được hưng thịnh, những đóng góp cho hoàng triều nhà Lý nhất là về Phật giáo và tài năng trị nước của bà đều được sử gia khen ngợi và tán dương.

Xuất thân của bà, các sách như Đại Việt sử lược và Đại Việt sử ký toàn thư đều không ghi chép rõ ràng. Chỉ biết bà họ Lê, người hương Thổ Lỗi, sau là Siêu Loại, còn tên mà mọi người hay biết và dùng đến ngày nay là do Lý Thánh Tông ban cho sau khi vào cung.

Tháng 2 năm Kỷ Dậu (1069), Lý Thánh Tông thân chinh đi đánh Chiêm Thành. Tin cậy, trước khi đi nhà vua trao quyền điều khiển chính sự ở triều đình cho Nguyên phi, giúp sức có Lý Đạo Thành là Thái sư đầu triều đương thời.

Sau khi vua Lý Thánh Tông mất năm 1072, con trai bà là thái tử Càn Đức mới 6 tuổi lên ngôi. Vua bấy giờ tuổi còn nhỏ, triều cục nhà Lý không tránh khỏi rối ren, do đó bà lần thứ 2 buông rèm nhiếp chính.

Bà là ai?

Crossword: Ai là phi tần quyền lực nhất sử Việt

