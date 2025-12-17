Trung bình, một người dân nước này ăn 81 gói mì, Hàn Quốc đứng thứ hai với 79 gói, sau đó là các nước Thái Lan, Nepal, Indonesia...

Mức tiêu thụ mì ăn liền bình quân đầu người có xu hướng cao ở các nước châu Á vốn có văn hóa ăn mì truyền thống. Top 10 quốc gia tiêu thụ mì ăn liền nhiều thế giới năm 2024 hầu hết ở châu Á, bao gồm: Trung Quốc, Indonesia, Ấn Độ, Việt Nam, Nhật Bản, Philippines, Hàn Quốc, Thái Lan.

Vậy bạn có biết quốc gia nào tiêu thụ mì tôm bình quân đầu người cao nhất thế giới không?

Crossword: Nước nào tiêu thụ mì tôm bình quân đầu người cao nhất thế giới?

