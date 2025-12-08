Nước nào duy nhất Đông Nam Á không có đồng tiền riêng?

Bạn nghĩ rằng mỗi nước đều có đồng tiền riêng? Ấy thế mà trong Đông Nam Á lại có một quốc gia không có đồng tiền của riêng mình!

Theo Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF), đây là quốc gia duy nhất ở khu vực Đông Nam Á không có đồng tiền riêng. Nước này coi đồng đô la Mỹ là đơn vị tiền tệ chính thức. Tuy nhiên ở quốc gia này, người dân vẫn sử dụng một số loại tiền tệ khác hiện có như đồng Rupiah Indonesia, đô la Úc, Escudo Bồ Đào Nha hay Baht Thái Lan cho công việc kinh doanh hàng ngày...

Gợi ý: Đây là quốc gia trẻ nhất Đông Nam Á, mới giành được độc lập hoàn toàn vào năm 2002.

Crossword: quốc gia duy nhất Đông Nam Á không có đồng tiền riêng?

