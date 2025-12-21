Nước nào là quê hương của mì tôm?

Mì tôm là cách gọi, món ăn quen thuộc của người Việt đối với mì ăn liền nhưng không phải ai cũng biết món này xuất xứ từ đâu.

Mì tôm xuất hiện vào năm 1958, bởi một người đàn ông tên Momofuku Ando. Lúc này, đất nước ông sống chủ yếu dựa vào bánh mì trợ cấp. Để giúp mọi người có một loại thực phẩm tiện lợi mà không phụ thuộc nước ngoài, ông đã phát minh ra món mì ăn liền.

Ngày nay, mì tôm đã trở thành món ăn quen thuộc của nhiều quốc gia, trong đó Trung Quốc dẫn đầu khi tiêu thụ 43,8 tỷ gói trong năm 2024. Năm 2024, Việt Nam đứng thứ 4 thế giới về tiêu thụ mì ăn liền với 8,14 tỷ gói.

Crossword: Đất nước nào là quê hương của mì ăn liền?

>> Nước nào có nhiều xe máy nhất thế giới?

>> Thử giải những ô chữ khác

Hi