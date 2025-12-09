Tính trên toàn thế giới, nước này có số lượng xe máy nhiều nhất châu Á và thế giới với 221 triệu xe, tiếp theo là Indonesia (112 triệu xe).

Đây là quốc gia có nhiều xe máy nhất thế giới, dẫn đầu về tổng số lượng, tiếp theo là Indonesia, Trung Quốc và Việt Nam. Nếu chỉ tính riêng khu vực Đông Nam Á thì Indonesia đứng đầu với 112 triệu xe. Trong khi đó, số xe máy ở Việt Nam khoảng 58 triệu và Thái Lan là 21,6 triệu.

Vậy bạn có đoán ra được nước nào có nhiều xe máy nhất thế giới chưa?

Gợi ý: Quốc gia này nổi tiếng với những bộ phim phá vỡ mọi định luật vật lý và kỹ xảo Slow Motion 'đỉnh cao'.

Crossword: Nước nào có nhiều xe máy nhất thế giới?

