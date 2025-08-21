Nhà bác học duy nhất Việt Nam thông thạo hơn 20 thứ tiếng ở tuổi 25

Ở tuổi 25, ông đã thông thạo nhiều thứ tiếng: Thái Lan, Ấn Độ, Trung Quốc, Nhật Bản, Anh, Pháp, Ý, Bồ Đào Nha, Tây Ban Nha, Hy Lạp, Latin…

Ông là nhà bác học, nhà văn, nhà ngoại giao, nhà giáo dục và nhà cải cách ngôn ngữ Việt Nam. Ông được coi là người tiên phong trong việc sử dụng và phổ biến chữ Quốc ngữ, đồng thời có nhiều tác phẩm quý giá về lịch sử, địa lý, văn học, từ điển và dịch thuật.

Bên cạnh học thuật, ông còn có những nghiên cứu độc đáo về sinh nông nghiệp, hôn nhân và các vấn đề xã hội đương thời. Dù sống trong bối cảnh đất nước bị thực dân Pháp đô hộ, Trương Vĩnh Ký vẫn giữ trọn tâm huyết với tri thức và văn hóa dân tộc. Ông mất năm 1898 tại Sài Gòn, hưởng thọ 61 tuổi, để lại di sản trí tuệ quý giá cho nền học thuật Việt Nam.

Ông là ai?

Gợi ý: Ông họ Trương, tên của ông từng đặt cho một ngôi trường gọi tắt là Pétrus Ký.

