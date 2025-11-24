Người Việt duy nhất được phong tướng ở cả Việt Nam và Trung Quốc?

Ông là người duy nhất được phong quân hàm cấp tướng ở cả Việt Nam và Trung Quốc, để lại nhiều dấu ấn lịch sử cách mạng của hai nước.

Ông khiến giới nghiên cứu lịch sử đã tốn không ít giấy mực để lý giải về một hiện tượng lạ và độc đáo trong lịch sử quân sự của Việt Nam - Trung Quốc và Thế giới. Ông được lãnh tụ Hồ Chí Minh phong hàm Thiếu tướng ngày 20/01/1948 và được Trung Quốc phong tướng ngày 27/09/1955.

Lưỡng quốc tướng quân này có tên thật là Vũ Nguyên Bác, thuộc thế hệ những chiến sĩ cộng sản đầu tiên của cách mạng Việt Nam. Sau này, khi sang hoạt động cách mạng ở Trung Quốc, ông lấy tên Lý Anh Tự. Khi tham gia vào quân cách mạng Trung Quốc, ông có tên Hồng Thủy.

Theo "Tạp chí Cộng sản", ông là nhà quân sự, vị tướng duy nhất có tượng đồng được đặt tại Bảo tàng Quân đội Nhân dân Việt Nam và Bảo tàng Quân Giải phóng Nhân dân Trung Quốc. Ông được đánh giá là vị tướng 'văn võ toàn tài'.

Ông là ai?

