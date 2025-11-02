Người Việt duy nhất được 3 lần phong anh hùng là ai?

Ông là người Việt Nam đầu tiên được phong danh hiệu Anh hùng 3 lần, bởi 2 quốc gia khác nhau là Việt Nam và Liên Xô.

Ông là phi công, phi hành gia người Việt Nam, Trung tướng Quân đội nhân dân Việt Nam. Ông là người Việt Nam và châu Á đầu tiên bay lên vũ trụ vào năm 1980 trong chương trình Interkosmos của Liên Xô. Ông cũng là người Việt Nam đầu tiên được phong danh hiệu Anh hùng 3 lần, bởi 2 quốc gia khác nhau.

Ông được trao tặng danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân Việt Nam ngày 3/9/1973. Năm 1980 ông được trao tặng danh hiệu Anh hùng Lao động Việt Nam kèm theo Huân chương Hồ Chí Minh. Cũng trong năm 1980 ông được trao tặng danh hiệu Anh hùng Liên Xô, kèm theo Huân chương Lênin.

Ông cũng là người Việt đầu tiên bắn rơi máy bay B-52 và trở về an toàn. Ông cũng là người Việt đầu tiên bay vào vũ trụ trong khuôn khổ chương trình Intercosmos của Liên Xô.

