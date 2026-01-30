Không chỉ là tác phẩm nổi tiếng của nhà thơ Quang Dũng, Tây Tiến còn là tên một trung đoàn của Quân đội nhân dân Việt Nam.

'... Tây Tiến đoàn binh không mọc tóc

Quân xanh màu lá dữ oai hùm

Mắt trừng gửi mộng qua biên giới

Đêm mơ Hà Nội dáng kiều thơm...'.

Trích Tây Tiên (Quang Dũng)

Tây Tiến là đơn vị quân đội thành lập có nhiệm vụ phối hợp cùng bộ đội Pha Thét Lào bảo vệ biên giới Lào – Việt. Địa bàn hoạt động của đoàn quân này khá rộng, từ Mai Châu, Mộc Châu, đến Sầm Nứa rồi vòng về các địa phương thuộc tỉnh Thanh Hóa. Chiến sĩ Tây Tiến phần đông là thanh niên Hà Nội, trong đó có nhiều người là học sinh, sinh viên. Họ phải chiến đấu trong những hoàn cảnh rất gian khổ, thiếu thốn về vật chất, bệnh sốt rét hoành hành dữ dội. Dẫu vậy, bộ đội Tây Tiến vẫn lập nhiều chiến công lớn.

Vậy bạn có biết người lính Tây Tiến xuất hiện trong cuộc kháng chiến nào không?

Gợi ý: Tây Tiến là đơn vị quân đội thành lập năm 1947.

>> Người Việt duy nhất được phong tướng ở cả Việt Nam và Trung Quốc?

>> Xem video hướng dẫn cách giải ô chữ tại đây

>> Xem đáp án

Hi