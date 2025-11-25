Mỹ nhân Tam Quốc nào từng khiến 3 cha con Tào Tháo say mê?

Sắc đẹp của mỹ nhân này từng khiến Tào Tháo, Tào Phi và Tào Thực say mê và là mẹ của Tào Duệ, tức Ngụy Minh Đế sau này.

Dân gian có câu: "Giang Nam hữu Nhị Kiều, Hà Bắc ___ tiếu". Câu nói này có nghĩa là Giang Nam có Tiểu Kiều và Đại Kiều, còn Hà Bắc có mỹ nhân quốc sắc thiên hương, nổi tiếng với sắc đẹp khuynh thành.

Mỹ nhân này còn được gọi là Chân Lạc, nàng là vợ Viên Hy, con trai của Viên Thiệu. Sau khi, Viên Thiệu bị Tào Tháo đánh bại trong trận Quan Độ (năm 200), rồi tiếp tục đánh bại anh em Viên Đàm, Viên Hy, nhà họ Viên chính thức sụp đổ. Tào Tháo nổi tiếng là có hứng thú đặc biệt với vợ của kẻ địch, vốn định chiếm mỹ nhân này làm của riêng. Tuy nhiên, con trai của ông là Tào Phi lại là người đầu tiên dẫn quân vào Viên phủ và hoàn toàn si mê nhan sắc của nàng.

Do đó, Tào Tháo đành phải chấp nhận cho Tào Phi lấy mỹ nhân này làm vợ. Nàng đã hạ sinh cho Tào Phi một trai, một gái, trong đó có Tào Duệ, tức Ngụy Minh Đế sau này.

Trong dân gian còn lưu truyền rằng, Tào Thực, con trai thứ ba của Tào Tháo cũng được cho là rất si mê trước vẻ đẹp của chị dâu. Trong thời gian bị Tào Phi lạnh nhạt, mỹ nhân này cũng nảy sinh tình cảm với Tào Thực, dù cả hai cách nhau 9 tuổi. Tuy nhiên, do địa vị chị dâu - em chồng, nên cả hai đã chôn chặt tình cảm ở trong lòng.

Mỹ nhân này là ai?

