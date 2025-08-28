Trận chiến nào chứng tỏ tài năng và mưu lược của Tào Tháo?

Chỉ có trong tay 7 vạn quân trong điều kiện thiếu thốn, nhưng Tào Tháo vẫn dễ dàng đánh tan tác 70 vạn binh lính của Viên Thiệu.

Đây là trận đánh diễn ra trong lịch sử Trung Quốc vào năm 200 thuộc bờ nam Hoàng Hà giữa Tào Tháo và Viên Thiệu - 2 thế lực quân sự mạnh nhất trong thời kỳ tiền Tam Quốc.

Đây cũng là trận quyết định vận mệnh của Tào Tháo và Viên Thiệu, cũng mở ra một thời kỳ mới. Vào thế bất đắc dĩ, Tào Tháo đành phải dùng kế "lấy ít địch nhiều", dùng 7 vạn quân tinh nhuệ để có thể chống cự với 70 vạn đại quân của Viên Thiệu.

Kết quả trận chiến là Tào Tháo đã tiêu diệt phần lớn quân số của đối thủ lớn nhất là Viên Thiệu, tiến tới đánh bại nốt các thế lực chống đối ở miền Bắc Trung Nguyên, tạo điều kiện xây dựng nên nhà Tào Ngụy đồng thời chấm dứt thời kì Tiền Tam Quốc.

Crossword: Trận chiến nào chứng tỏ tài năng và mưu lược hơn người của Tào Tháo?

>> 'Chiến thần' đất Việt nào giỏi hơn cả Triệu Vân của Tam Quốc?

>> Thử giải những ô chữ khác

Hi