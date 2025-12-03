Giá vàng đang rất cao khiến nhiều người dù chẳng muốn nhưng vẫn phải quan tâm, trong đó ngoài đơn vị 'chỉ' thì ounce cũng được nhắc đến.

Khi nhắc đến đầu tư vàng, đôi khi chúng ta cảm thấy như đang nói chuyện với hai người bạn đến từ hai thế giới khác nhau. Một bên là thế giới quốc tế, nơi đồng đô la và Ounce (troy ounce) là ngôn ngữ chung; một bên là văn hóa Việt Nam truyền thống, nơi mọi giao dịch đều tính bằng Chỉ và Cây/Lượng.

Mục tiêu của chúng ta hôm nay không phải là thực hiện một phép tính phức tạp, mà là tìm ra một con số "thần chú" để kết nối hai thế giới này, giúp tâm hồn chúng ta thảnh thơi mỗi khi cần theo dõi giá vàng.

Và câu 'thần chú' đầu tiên là 1 ounce vàng bằng bao nhiêu chỉ vàng?

Gợi ý: 1 ounce vàng quốc tế = 31.1035 gram và 1 lượng vàng = 10 chỉ vàng = 37.5 gram.

Crossword: Một ounce vàng bằng bao nhiêu chỉ vàng?

