Quốc gia nào sở hữu vàng nhiều nhất thế giới?

Đây là quốc gia sở hữu lượng vàng dự trữ nhiều nhất thế giới, với khoảng 8.133,5 tấn, nhiều hơn tổng dự trữ của Đức, Ý và Pháp cộng lại.

Quốc gia này có lượng dự trữ vàng lớn nhất thế giới, chiếm gần 25% tổng dự trữ vàng toàn cầu. Điều này củng cố sức mạnh của tiền quốc gia này và bảo vệ nền kinh tế khỏi sự biến động của thị trường tài chính quốc tế. Dự trữ vàng của quốc gia này chủ yếu được lưu trữ tại Fort Knox, cùng với các kho vàng khác trên khắp đất nước. Dự trữ vàng của quốc gia này đóng vai trò quan trọng trong việc duy trì niềm tin vào đồng tiền của đất nước họ, một trong những đồng tiền dự trữ chính trên thế giới.

