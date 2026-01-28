Tỉnh Minh Hải được thành lập vào ngày 10/3/1976, sau những lần sáp nhập và chia tách thì địa giới hành chính Minh Hải tương ứng tỉnh nào ngày nay.

Tỉnh Minh Hải được thành lập vào ngày 10 tháng 3 năm 1976 và bị giải thể dựa theo Nghị quyết của Quốc hội Việt Nam vào ngày 6 tháng 11 năm 1996 về việc chia tỉnh Minh Hải thành tỉnh.

Từ năm 1997 đến nay hai tỉnh nay đã có nhiều phát triển vượt bậc. Ngày 12 tháng 6 năm 2025, Quốc hội ban hành Nghị quyết số 202/2025/QH15 về việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp tỉnh. Hai tỉnh này theo đó lại được hợp nhất và địa giới hành chính tỉnh Minh Hải cũ tương ứng với tỉnh mới sáp nhập ngày nay. Đó là tỉnh nào?

Gợi ý: Tỉnh này là mảnh đất tận cùng của tổ quốc với 3 mặt tiếp giáp với biển.

Crossword: Minh Hải từng là tên gọi của tỉnh nào ở miền Tây?

>> Tỉnh nào một con gà gáy ba nước cùng nghe?

>> Thử giải những ô chữ khác

Hi