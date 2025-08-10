Lão tướng nào 70 tuổi vẫn cùng Lý Nam Đế ba lần đánh giặc nhà Lương?

Khi Lý Bí khởi nghĩa chống lại nhà Lương năm 541, người này khi đó đã 70 tuổi, cùng con trai là Triệu Quang Phục gia nhập nghĩa quân.

Đây là vị lão tướng đã đồng hành Lý Nam Đế trong công cuộc ba lần đánh giặc nhà Lương giành độc lập dân tộc, lập nước Vạn Xuân. Ông xuất thân là một tù trưởng, giàu nghĩa khí, có công khai khẩn đất đai, mở mang vùng đầm Dạ Trạch trù phú.

Sau khi Lý Nam Đế lên ngôi (năm 544), ông được phong làm Thái phó, chức vị cao quý trong triều đình nước Vạn Xuân. Sự nghiệp của ông không chỉ gắn liền với công cuộc chống ngoại xâm mà còn với việc giữ gìn vùng đất Chu Diên, nuôi dưỡng nhân tài. Tiêu biểu là con trai Triệu Quang Phục - người sau này kế tục sự nghiệp cha, trở thành Triệu Việt Vương, lãnh đạo cuộc kháng chiến thắng lợi.

Ông là ai?

