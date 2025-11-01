Khi nhắc đến những đồng tiền mạnh nhất, nhiều người thường nghĩ đến Đô la Mỹ, Bảng Anh hay Euro, nhưng giá trị của chúng đã cao nhất thế giới?

Danh hiệu đồng tiền có giá trị cao nhất thế giới thuộc về đồng tiền chính thức của một quốc gia giàu có ở khu vực Tây Á. Mã tiền tệ quốc tế (ISO 4217) là KWD, ký hiệu K.D. (theo tiếng Ả Rập).

Theo thông tin tra cứu thì 1 đồng tiền này có giá trị tương đương khoảng 85.729 đồng Việt Nam (VND), khoảng 3.26 USD. Tiền của quốc gia này được lưu hành dưới cả dạng tiền giấy và tiền xu. Một điểm độc đáo là tiền giấy có cả mệnh giá dạng phân số.

Crossword: Đồng tiền nào có giá nhất thế giới?

>> Thành phố miền Tây nào có nghĩa là 'vùng đất giàu có'

>> Thử giải những ô chữ khác

Hi