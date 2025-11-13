Đồng tiền đầu tiên nước ta xuất hiện ở triều đại nào?

Đồng tiền đầu tiên có tên 'Thái Bình hưng bảo', không chỉ là phương tiện giao thương mà còn là tuyên ngôn đanh thép về một quốc gia độc lập.

Đồng tiền đầu tiên không chỉ là phương tiện giao thương mà còn là lời tuyên ngôn đanh thép về một quốc gia độc lập, tự chủ, mở ra một chương mới cho nền tiền tệ Việt Nam.

Đồng tiên này xuất hiện vào năm 970, sau khi một vị vua thống nhất đất nước, đặt tên nước là Đại Cồ Việt, lấy niên hiệu là Thái Bình và định đô ở Hoa Lư. Đồng tiền "Thái Bình hưng bảo" được đúc bằng đồng, đường kính khoảng 23,5mm, nặng 2,2g. Tiền có hình tròn, lỗ vuông, mặt trước có bốn chữ Hán "Thái Bình hưng bảo" đọc chéo. Đặc biệt, mặt sau có chữ '丁', khẳng định chủ quyền của vương triều.

