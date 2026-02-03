Dòng họ nào đông dân nhất Việt Nam, có 9 Chúa 13 Vua?

Dòng họ này chiếm hơn 38% dân số, có nhiều danh thần vang danh sử Việt, có triều đại kéo dài hơn 140 năm, mở mang bờ cõi phía Nam.

Ở Việt Nam có đến gần 1000 họ khác nhau nhưng dòng họ này đông nhất và phổ biến nhất, chiếm đến khoảng 38% trong tổng dân số. Dòng họ Nguyễn gắn liền với lịch sử lâu dài của dân tộc và có ảnh hưởng sâu rộng trong đời sống chính trị, văn hóa, xã hội qua nhiều thời kỳ.

Dòng họ này có triều đại kéo dài hơn 140 năm với nhiều đóng góp nổi bật, có công mở mang bờ cõi phía Nam và có nhiều dấu ấn với các sự kiện lịch sự bằng những trận chiến hào hùng.

Trong lịch sử Việt Nam, có 9 vị chúa thuộc dòng họ này, cai trị Đàng Trong từ năm 1558 đến 1777. Vị chúa cuối cùng của dòng họ này đã lập nên triều đại phong kiến cuối cùng của Việt Nam vào năm 1802.

Dòng họ nào đang được nhắc đến?

