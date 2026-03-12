Trong lịch sử Việt Nam có một dòng họ đặc biệt: có tới 2 người từng lên ngôi vua nhưng lại không lập được triều đại riêng.

Lịch sử phong kiến Việt Nam ghi nhận nhiều triều đại gắn liền với các dòng họ như Lý, Trần, Lê hay Nguyễn. Tuy nhiên, có một dòng họ khá đặc biệt: dù có tới hai người từng bước lên ngôi vị cao nhất là hoàng đế, nhưng lại không hề hình thành một triều đại chính thức mang tên dòng họ của mình.

Người đầu tiên là anh vợ của Ngô Quyền. Sau khi Ngô Quyền qua đời, triều đình rơi vào tình trạng rối ren. Năm 944, người này đã giành quyền lực và tự xưng là Bình Vương, nắm quyền cai trị trong một thời gian. Tuy nhiên, ông không lập ra một triều đại mới mang họ của mình, mà quyền lực sau đó lại trở về với dòng họ Ngô.

Người thứ hai của dòng họ này được nhận làm con nuôi của hoàng tộc nhà Trần. Năm 1369, người này lên ngôi hoàng đế sau khi vua Trần mất. Tuy nhiên, thời gian trị vì của ông khá ngắn ngủi và đầy biến động. Cuối cùng ông bị phế truất và triều Trần được khôi phục quyền lực bởi các thành viên trong hoàng tộc.

Vậy bạn có biết 2 vị vua vừa được nhắc đến thuộc dòng họ nào của nước ta không?

Crossword: Dòng họ nào có 2 vị vua nhưng không có triều đại riêng?

