Dù chưa đến 1% dân số nhưng dòng họ này có truyền thống hiếu học, sản sinh ra nhiều danh tướng, đặc biệt là người thầy của mọi thời đại.

Dòng họ này có truyền thống khoa bảng, còn có người được mệnh danh là nhà giáo lỗi lạc của Việt Nam, từng mở trường dạy chữ dành cho tất cả những người ham học, không phân biệt sang hèn, giàu nghèo.

Đặc biệt, dòng họ này có người thầy giỏi, học trò của ông có nhiều người giỏi, có công giúp nước như Phạm Sư Mạnh, Lê Quát, hai quan lớn của triều Trần. Sinh thời, ông được dân chúng tôn là "Vạn thế sư biểu", nghĩa là người thầy chuẩn mực muôn đời của Việt Nam. Ông được Vua Trần Minh Tông (1300–1357) mời ra làm tư nghiệp Quốc tử giám, dạy cho Thái tử Trần Vượng, tức là vua Trần Hiến Tông tương lai. Đặc biệt, ông còn là thầy dạy của ba vị vua kế tiếp: Trần Dụ Tông, Trần Nghệ Tông và Trần Duệ Tông.

Vậy ông là người thuộc dòng họ nào đang được nhắc đến?

Crossword: Dòng họ cực hiếm nào có thầy dạy học cho 4 vị vua nhà Trần?

