Danh tướng nào của Tào Ngụy từng đánh bại Trương Phi?

Nổi tiếng với sức mạnh chiến đấu vượt trội, nhưng khi đối đầu với danh tướng này Truong Phi suýt gục ngã trên chiến trường.

Vào tháng 3/218, Lưu Bị nhận thấy Ngô Lan không đủ phòng thủ Hạ Biện, nên đã gửi Trương Phi và Mã Siêu đến hỗ trợ. Trương Phi đã sử dụng chiến thuật răn đe quân Tào bằng việc tổng lực đánh trực tiếp, đồng thời hắn đóng quân tại Cố Sơn để phản kích lực lượng quân địch.

Hổ tướng này của Tào Ngụy nhanh chóng nhận ra ý đồ của Trương Phi và khuyên chủ soái Tào Hồng nên tập trung lực lượng đại phá Ngô Lan. Kế hoạch của Trương Phi cuối cùng thất bại, và cả hai đã phải rút quân.

Với việc đánh bại hai đối thủ nổi tiếng như Trương Phi và Mã Siêu, danh tướng này đã chứng minh được năng lực của mình và không phụ lòng tin của Tào Tháo.

Sau khi Tào Tháo qua đời, danh tướng này tiếp tục được Tào Phi trọng dụng. Khi Tào Phi lên ngôi hoàng đế, ông được phong làm Đại Tư mã.

Gợi ý: Danh tướng này cũng họ Tào.

Crossword: Đánh bại Trương Phi

