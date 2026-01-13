Cao thủ nào viết ra 'Cửu âm chân kinh', là quan văn triều đình?

Từ một quan văn 'trói gà không chặt' của triều đình, người này đã lột xác thành tuyệt thế cao thủ và là tác giả của Cửu âm chân kinh.

Trong thế giới kiếm hiệp Kim Dung, không thiếu những đại hiệp xuất thân võ lâm, thiên phú dị bẩm hoặc được danh sư chân truyền. Tuy nhiên, chỉ có một nhân vật đặc biệt đi theo con đường hoàn toàn khác, từ một quan văn triều đình trở thành cao thủ tuyệt đỉnh võ lâm, tác giả của bí kíp võ công Cửu âm chân kinh.

Trong tiểu thuyết Kim Dung thì đây là bộ tuyệt kỹ ẩn chứa sức mạnh vô biên, có thể giúp các cao thủ xưng hùng xưng bá giới võ lâm. Cũng chính vì sự lợi hại của Cửu Âm Chân Kinh nên trong giang hồ luôn xảy ra những cuộc tranh giành ác liệt để sở hữu bí kíp tuyệt đỉnh này.

Vậy vị quan văn nào lột xác trở thành cao thủ tuyệt thế đang được nhắc đến?

Gợi ý: Ông xuất hiện trong lời kể của Chu Bá Thông, họ Hoàng, tên đầy đủ có 11 chữ cái.

