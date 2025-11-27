Ngay cả người đứng đầu 'thiên hạ ngũ tuyệt' là Dương Trùng Vương cũng tự nhận thua kém mỹ nhân bí ẩn này một bậc.

Trong thế giới võ lâm Kim Dung, Thiên hạ ngũ tuyệt được định ra gồm: Đông Tà Hoàng Dược Sư, Tây Độc Âu Dương Phong, Nam Đế Đoàn Trí Hưng, Bắc Cái Hồng Thất Công, Trung Thần Thông Vương Trùng Dương. 'Ngũ Tuyệt' chia ra chiếm giữ 5 phương vị Đông Tây Nam Bắc và Trung, thuận với ngũ hành. Trong đó Trung Thần Thông đứng ở Trung tâm, là người đứng đầu. Có thể nói 5 người này là 5 cao thủ có võ công đứng đầu giới võ lâm lúc bấy giờ.

Thế nhưng, tại thời điểm diễn ra kỳ Hoa Sơn luận kiếm lần thứ nhất, một mỹ nhân với võ công thượng thừa, có thể dễ dàng đánh bại Đông Tà, Tây Độc, Nam Đế, Bắc Cái của Thiên hạ ngũ tuyệt. Trong lần gặp gỡ Quách Tĩnh trên núi Toàn Chân, Khưu Xứ Cơ (đệ tử của Vương Trùng Dương) có nói về đại cao thủ này như sau:

'Luận về võ công, người ấy còn cao hơn cả bốn đại tông sư lúc bấy giờ còn với tổ sư Vương Trùng Dương cũng không biết ai thắng ai bại, nhưng là nữ nên không xuất đầu lộ diện, vì thế ít ai biết đến'.

Bốn đại tông sư mà Khưu Xứ Cơ muốn nói đấy chính là Đông Tà, Tây Độc, Nam Đế, Bắc Cái trong Thiên hạ ngũ tuyệt. Vậy mỹ nhân bí ẩn kia là ai?

Gợi ý: Đại cao thủ này chính là người sáng lập ra môn phái Cổ Mộ.

Crossword: Mỹ nhân bí ẩn nào dễ dàng đánh bại Đông Tà, Tây Độc, Nam Đế và Bắc Cái?

>> Cao thủ nào trong 'Tiếu ngạo giang hồ' có thể hạ gục Đông Phương Bất Bại?

>> Thử giải những ô chữ khác

Hi