Ông là lãnh chúa cát cứ ở vùng đất Hán Trung, phía đông Ích châu trong hơn 20 năm và cuối cùng thất bại về tay Tào Tháo.

Đây là lực lượng quân phiệt bị tiêu diệt cuối cùng trong số các quân phiệt thất bại trong cuộc chiến tranh quần hùng trước khi thời Tam Quốc chính thức hình thành. Sau khi ông mất quyền làm chủ Hán Trung, lãnh thổ Trung Quốc chỉ còn 3 thế lực: Tào Tháo, Lưu Bị và Tôn Quyền ít lâu sau chính thức lập ra 3 triều đại.

Trước khi mất Hán Trung, ông có hai lựa chọn là theo Lưu Bị hoặc Tào Tháo. Cuối cùng ông chọn Tào Tháo, điều thú vị hơn là khi ông chọn cách đến với Tào Tháo, ông đã nói rằng: 'Thà làm tù nhân của Tào Tháo, còn hơn làm khách của Lưu Bị'.

Tuy nhiên, sau khi đầu hàng Tào Tháo, ông không trở thành tù nhân mà được đối xử rất tốt. Con gái của ông cũng kết hôn với con trai của Tào Tháo. Ông là ai?

>> Lữ Bố coi trọng ai nhất trong Ngũ hổ tướng Tam Quốc?

>> Thử giải những ô chữ khác

Crossword: Ai làm tù nhân của Tào Tháo, còn hơn làm khách Lưu Bị?

Hi