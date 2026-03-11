Ông là một tướng tài của An Dương Vương (Thục Phán), quê quán tại xã Cao Đức, tỉnh Bắc Ninh ngày nay.

Là một danh tướng và thợ rèn tài ba dưới thời An Dương Vương, ông được ghi nhận với nhiều công lao to lớn trong công cuộc xây dựng và bảo vệ nước Âu Lạc vào thế kỷ thứ 3 TCN.

Ông nổi tiếng với việc chế tạo vũ khí và đóng vai trò quan trọng trong việc xây dựng thành Cổ Loa. Ông cũng là người sáng chế ra loại vũ khí đặc biệt mang tên nỏ liên châu, còn được dân gian gọi là nỏ thần.

Tất cả các dòng họ Cao Việt Nam đều cho rằng ông là thủy tổ của dòng họ Cao Việt Nam. Ông là ai?

Crossword: Ai là thủy tổ họ Cao, người chế tạo ra nỏ thần?

