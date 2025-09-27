Ai là thủ lĩnh nghĩa quân Ba Đình chống thực dân Pháp?

Ông là một thủ lĩnh tài năng thao lược, gắn liền với nhiều chiến công xuất sắc trong Phong trào Cần Vương, với cuộc khởi nghĩa Ba Đình nổi tiếng.

Nhằm đẩy mạnh phong trào chống Pháp, giữa năm 1886, ông cùng các lãnh tụ của Phong trào Cần Vương ở Thanh Hóa họp tại Bồng Trung, huyện Vĩnh Lộc. Hội nghị quyết định xây dựng nơi đây thành căn cứ quân sự có khả năng bảo vệ cho các tỉnh miền Trung và làm bàn đạp tỏa ra đánh địch ở vùng đồng bằng.

Sau hơn một tháng lao động khẩn trương, ông đã chỉ đạo nghĩa quân xây dựng xong căn cứ Ba Đình. Đây là một căn cứ phòng ngự quy mô nhất trong thời kỳ Cần Vương chống Pháp.

Về danh nghĩa lãnh tụ tối cao của căn cứ Ba Đình là Tán lý Phạm Bành, nhưng trong thực tế thì ông mới là người chỉ huy trực tiếp và linh hồn của căn cứ. Ông là ai?

Gợi ý: Ông họ Đinh.

