Ai là thủ khoa đầu tiên của lịch sử khoa bảng Việt Nam?

Ông nổi tiếng thông minh, uyên bác, từng được vua Lý Nhân Tông giao nhiều trọng trách, được xem là người mở đầu cho truyền thống khoa bảng nước ta.

Nhiều người nhầm ông là trạng nguyên đầu tiên của nước ta nhưng thực tế, dưới thời nhà Lý, triều đình chưa định ra chế Tam khôi (lấy trạng nguyên, bảng nhãn, thám hoa), nên ông không được phong trạng nguyên.

Ông cũng nổi tiếng bởi tài ngoại giao khiến phía Tống đồng ý trả lại 6 huyện và 3 động thuộc châu Quảng Nguyên mà họ từng chiếm. Sau thành công này, ông được triều đình tôn trọng và sau đó được phong chức Thái sư (1085).

Ông định ra việc tô thuế, đây là lần đầu tiên chính sách thuế khóa ruộng đất của triều Lý được ban hành.

Gợi ý: Ông họ Lê, tên đầy đủ có 10 chữ cái.

