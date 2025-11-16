Ai là thầy của 'Trạng Trình' Nguyễn Bỉnh Khiêm?

Dù được giao dạy cho vua, thái tử nhưng ông chọn cách lui về quê dạy cho nhiều học trò, trong đó có 'Trạng Trình' - Nguyễn Bỉnh Khiêm.

Ông là một nhà giáo mẫu mực dưới thời Hậu Lê, được vua Lê Hiến Tông khen ngợi về khả năng thơ ca, sâu rộng về kiến thức.

Ông nổi bật với việc theo đại thần Nguyễn Văn Lang nổi quân ba phủ ở Thanh Hóa, đánh đổ triều vua Lê Uy Mục, lập nên vua Lê Tương Dực. Bằng khả năng văn chương của mình, ông thường được lệnh viết các bài hịch, chiếu, sắc của triều đình.

Năm 1510, vua Tương Dực phong thưởng cho các công thần, ông được thăng làm Lại bộ Tả thị lang. Năm ấy vua khởi phục Lại bộ tả thị lang Lương Đắc Bằng kiêm Đông các học sĩ, nhập thị kinh diên nhưng ông từ chối không nhận. Nhân đó, ông dâng lên 14 kế sách trị bình. Sách Đại Việt sử ký toàn thư chép là vua nghe theo; sách Lịch triều hiến chương loại chí viết vua khen ngợi và nhận lời.

