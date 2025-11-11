Ai là 'Lưỡng quốc Thám hoa' duy nhất trong sử Việt?

Ông đỗ Thám hoa và làm quan dưới thời vua Lê Hiển Tông, được vua Càn Long nhà Thanh phong tặng danh hiệu 'Lưỡng quốc Đình nguyên Thám hoa'.

Cả cuộc đời ông gắn liền với chữ Tài và Trí: văn chương lỗi lạc, mưu lược thao lược, công danh lừng lẫy, được người đời ca ngợi là 'Bắc Đẩu phương Nam'. Đặng Trần Côn - tác giả 'Chinh phụ ngâm' viết về ông rằng: 'Học sâu như biển, kình nghê vùng vẫy trận văn, lời sắc hơn dao, phù dung tơi bời ngọn bút'.

Theo sách Đại Nam nhất thống chí, trong thời gian từ năm 1759 - 1760, ông được triều đình cử đi sứ phương Bắc để ký kết văn kiện chính thức về biên giới. Với kiến thức sâu rộng, uyên bác, khéo léo trong ngoại giao, đối đáp, có nhiều công lao giúp nhà Thanh và Đại Việt phân định và ổn định biên giới... Ông được vua Càn Long mến phục tài trí, gia phong danh vị 'Lưỡng quốc Đình nguyên Thám hoa'. Ông là ai?

