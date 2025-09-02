Ai là hoàng đế cuối cùng của nhà Trần?

Đây là vị hoàng đế thứ 13 của nhà Trần, lên ngôi khi 2 tuổi và hai năm sau bị ông ngoại là Hồ Quý Ly ép phải nhường ngôi.

Vị vua này có tên húy là Trần An, sinh năm 1396, là con trưởng của Trần Thuận Tông và Khâm Thánh Hoàng hậu Lê Thánh Ngâu, đồng thời là cháu ngoại của quyền thần Hồ Quý Ly.

Năm 1400, vị vua này bị buộc phải nhường ngôi. Dù bị phế nhưng vì là cháu của Hồ Quý Ly nên không bị giết, chỉ bị giáng xuống làm Bảo Ninh Đại vương. Triều đại nhà Trần chính thức bị soán vị sau 175 năm trị vì Đại Việt. Sau này nhà Minh đem quân sang tiêu diệt nhà Hồ thì số phận của ông không rõ.

Crossword: hoàng đế cuối cùng của nhà Trần

