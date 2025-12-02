Ông là con trưởng thượng hoàng Trần Thừa, anh trai của Trần Cảnh (tức vua Trần Thái Tông – vị vua đầu tiên của triều Trần).

Thê thiếp: Sử không ghi rõ ông có bao nhiêu bà vợ cả lẫn vợ lẽ, chỉ xác định có 2 người là Thuận Thiên Công chúa, Lý Thị Oanh (được ban hôn) và Thiện Đạo Quốc mẫu, Trần thị Nguyệt.

Hậu duệ: Ông có ít nhất 5 người con đã được xác định danh tính gồm: Trần Tung, Trần Doãn, Trần Quốc Tuấn, Trần Quốc Khang và Nguyên Thánh Thiên Cảm hoàng hậu (Trần Thiều) - là Hoàng hậu của Trần Thánh Tông, mẹ ruột của Trần Nhân Tông.

Trong đó, Trần Quốc Tuấn được biết đến trong lịch sử Việt Nam với việc chỉ huy quân đội đánh tan ba cuộc xâm lược của quân Nguyên – Mông năm 1258, 1285 và năm 1287. Ông là con của bà Trần Thị Nguyệt, tức Thiện Đạo quốc mẫu. Vậy cha ông là ai?

Crossword: Ai là cha của Hưng Đạo Đại Vương Trần Quốc Tuấn?

>> Người Việt duy nhất được 3 lần phong anh hùng là ai?

>> Thử giải những ô chữ khác

Hi