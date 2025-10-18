Ai không phải vua, vẫn được phong là Triệu Tổ Tĩnh Hoàng Đế?

Là bậc nhất công thần phục dựng triều Lê Trung hưng, ông còn được coi là vị triệu tổ của nhà Nguyễn, được phong là Triệu Tổ Tĩnh Hoàng Đế.

Đầu thế kỷ 16, triều Lê bắt đầu suy yếu, Mạc Đăng Dung, một võ tướng nhà Lê nhân cơ hội đã tiếm quyền, lập ra nhà Mạc. Lúc này, một trung thần của nhà Lê, đã tìm phò dựng vua Lê Trang Tông, góp phần trung hưng triều đại nhà Lê. Ông đưa người thân tín bên mình đồng thời triệu tập hào kiệt bốn phương cùng chung chí hướng lánh lên vùng đất Thanh Hoa giáp Ai Lao.

Không chỉ là bậc nhất công thần khai quốc đối với thời Lê Trung hưng, tạo dựng lên một thời đại hùng mạnh kéo dài hơn 200 năm. Với dòng tộc, ông được coi là vị Triệu Tổ, tức là người có công khởi tạo nên thời kỳ bắt đầu của một dòng họ vương triều sau này với 9 đời chúa, 13 đời vua Nguyễn. Chính vì thế ông được phong là Triệu Tổ Tĩnh Hoàng Đế dù không phải là vua.

Gợi ý: Ông là thân phụ của Chúa Tiên Nguyễn Hoàng, vị minh chúa mở đầu vương hệ Nguyễn tộc.

