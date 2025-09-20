Ai gỡ vòng kim cô cho Tôn Ngộ Không sau khi thành phật?

Sau khi thành phật thì vòng kim cô vẫn còn trên đầu, Tôn Ngộ Không tìm đến một người nhờ tháo chiếc vòng ra và đã thành công.

Khi Tôn Ngộ Không được Đường Tăng cứu khỏi Ngũ Hành Sơn, Tề Thiên Đại Thánh đã thành tâm bái sư. Nhưng sự khác biệt trong tính cách giữa Đường Tăng và Tôn Ngộ Không đã nhanh chóng gây ra mâu thuẫn. Lúc này, Quan Âm Bồ Tát đã hiện thân, hóa thành một bà lão trao cho Đường Tăng chiếc mũ hoa có giấu kim cô nhằm chế ngự Tôn Ngộ Không.

Chiếc vòng kim cô ngay lập tức bám chặt vào đầu Tôn Ngộ Không khi hắn đội thử. Kể từ đó, vòng kim cô trở thành một công cụ hiệu quả để Đường Tăng quản thúc đệ tử. Tuy nhiên, sau khi thành Phật, Tôn Ngộ Không vẫn cảm thấy vướng bận vì chiếc kim cô vẫn còn trên đầu. Tôn Ngộ Không sau đó đã thỉnh cầu một người tháo vòng kim cô ra và đã được toại nguyện.

Nguyên tác kể rằng: 'Khi xưa con khó quản giáo nên mới dùng cách này. Nay con đã thành Phật, đương nhiên phải bỏ đi, nó làm sao còn có thể ở trên đầu con!'. Nghe vậy, Tôn Ngộ Không đưa tay sờ lên trán, và quả nhiên, chiếc kim cô đã biến mất.

Crossword: Ai gỡ vòng kim cô cho Tôn Ngộ Không?

>> Ai thuyết phục Tôn Ngộ Không quay trở lại với Đường Tăng?

>> Thử giải những ô chữ khác

Hi