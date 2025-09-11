Ai thuyết phục Tôn Ngộ Không quay trở lại với Đường Tăng?

Sau khi dứt áo ra đi, Tôn Ngộ Không đã được một người khuyên nhủ nên đã chịu xuống nước, quay trở về bên Đường Tăng.

Trên đường thỉnh kinh, giữa Đường Tăng và Tôn Ngộ Không không ít lần xảy ra mâu thuẫn. Tiêu biểu là lần Tôn Ngộ Không vì giết chết những tên cướp đã bị Đường Tăng trách mắng thậm tệ. Con khỉ đá giận dữ, thốt lên đầy oan ức: "Ta hết lòng phụng sự cho thầy, ấy vậy mà giờ gánh thêm tội sát sinh. Không đến đất Phật, Lão Tôn ta cũng không cần". Sau đó, Tôn Ngộ Không đã dứt áo ra đi, quyết rời khỏi sư phụ.

Tuy nhiên, sau khi được một nhân vật kể lại chuyện Trương Lương 3 lần nhẫn nại nhặt giày cho Hoàng Thạch Công thì Tôn Ngộ Không đã thực sự giác ngộ. Hắn nhận ra bản thân vẫn còn quá nông nổi và chưa biết tu dưỡng tâm tính nên quyết định trở lại phò tá Đường Tăng. Vậy ai đã thuyết phục được Tôn Ngộ Không?

Gợi ý: Nhân vật này ở dưới nước và 'cung cấp' bảo bối cho Ngộ Không.

