Ai được xem là 'Đại hoàng đế' duy nhất trong lịch sử Trung Quốc?

Ông trị vì 52 năm và là ông vua duy nhất trong hơn 300 vị quân vương của lịch sử Trung Quốc được gọi là 'thiên cổ đại đế'.

Vị vua này (182 - 252), tự Trọng Mưu, thụy hiệu Ngô Thái Tổ hay Ngô Đại Đế. Ông là người Phú Xuân, Ngô Quận (nay là Phú Dương, Chiết Giang). Tào Tháo từng nói: "Sinh con phải như Tôn Trọng Mưu". Từ câu nói này có thể thấy được Tào Tháo rất đề cao, coi trọng con người này. Ý của Tào Tháo khi nói câu này chủ yếu là muốn khen Tôn Quyền có thể giữ được cơ nghiệp của cha và anh mình.

Sử gia Trần Thọ, tác giả Tam quốc chí đánh giá về ông: "Mưu lược, tài năng như Câu Tiễn, là người kiệt xuất".

Gia Cát Lượng cũng đề cao người này: "___ chiếm cứ Giang Đông đã qua 3 đời. Dân giàu nước mạnh, hiền tài vô số". Vậy ông là ai?

