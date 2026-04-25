Sau khi khởi binh chống lại chính quyền đô hộ của Đông Hán, Hai Bà Trưng lập ra một quốc gia với kinh đô tại Mê Linh.

Hai Bà Trưng cai trị lãnh thổ vùng Lĩnh Nam của người Việt, tương đương với Bộ Giao Chỉ của nhà Hán trong ba năm (40 - 43). Dù thời gian trị vì ngắn ngủi nhưng cuộc khởi nghĩa của Hai Bà Trưng và hàng chục, hàng trăm nữ tướng tham gia phong trào kháng Hán, được người Việt Nam hiện đại xem là một biểu tượng đáng tuyên dương và tôn sùng.

Đại Nam quốc sử diễn ca có đoạn kể về cuộc khởi nghĩa của Hai Bà Trưng đã trở thành quen thuộc đối với người Việt:

Bà Trưng quê ở Châu Phong

Giận người tham bạo thù chồng chẳng quên

Chị em nặng một lời nguyền

Phất cờ nương tử thay quyền tướng quân

Ngàn Tây nổi áng phong trần

Ầm ầm binh mã xuống gần Long Biên

Hồng quần nhẹ bước chinh yên

Đuổi ngay Tô Định, dẹp yên biên thành

Kinh kỳ đóng cõi Mê Linh

Lĩnh Nam riêng một triều đình nước ta...

Vậy bạn có biết tên gọi Lĩnh Nam do ai đặt không?

Crossword: Ai đặt tên nước ta là Lĩnh Nam?

>> Vua nào đặt quốc hiệu nước ta là Việt Nam?

>> Thử giải những ô chữ khác

Hi