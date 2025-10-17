'Không ai vượt qua được Ronaldo ở tuổi 40'

Ở tuổi 40, Ronaldo vẫn ra sân đều đặn, vẫn ghi bàn ở mọi đấu trường, và giữ cho mình thân hình, thể lực, kỷ luật đáng kinh ngạc.

Cristiano Ronaldo lại một lần nữa khiến thế giới bóng đá phải nhắc đến tên mình. Ở tuổi 40, anh vừa lập kỷ lục ghi bàn nhiều nhất lịch sử vòng loại World Cup, vượt xa mọi cầu thủ đương đại. Với cú đúp trong trận đấu giữa Bồ Đào Nha và Bosnia, Ronaldo không chỉ củng cố vị thế là chân sút vĩ đại nhất lịch sử bóng đá thế giới mà còn gửi đi thông điệp mạnh mẽ: Tuổi tác chỉ là con số.

Đối với phần lớn cầu thủ, tuổi 39-40 là giai đoạn giải nghệ hoặc đã chuyển sang vai trò huấn luyện. Nhưng Ronaldo thì khác - vẫn ra sân đều đặn trong màu áo Al Nassr, vẫn ghi bàn ở mọi đấu trường, và vẫn giữ cho mình thân hình, thể lực, kỷ luật mà ngay cả cầu thủ trẻ cũng phải ngưỡng mộ.

Người ta từng nghĩ rằng sau khi rời châu Âu, Ronaldo sẽ dần biến mất khỏi "ánh đèn sân khấu". Nhưng ngược lại, tiền đạo người Bồ Đào Nha vẫn là trung tâm của mọi cuộc tranh luận, vẫn là người phá kỷ lục và tạo ra những con số khiến FIFA phải cập nhật liên tục. Với bàn thắng mới nhất ở vòng loại World Cup 2026, Ronaldo đã chạm đến cột mốc hơn 130 bàn cho đội tuyển quốc gia – một con số không tưởng mà khó ai có thể vượt qua trong nhiều thập kỷ tới.

Không còn là chàng trai chạy nước rút 100 m trong 10 giây hay tung cú sút phạt xoáy vào góc cao khung thành, Ronaldo của hiện tại là người chiến thắng nhờ kinh nghiệm, bản lĩnh và khả năng chọn vị trí tuyệt vời. CR7 biết cách tiết kiệm năng lượng, di chuyển thông minh, chờ đúng thời điểm để ra đòn. Mỗi bàn thắng của Ronaldo bây giờ không còn là biểu tượng của sức mạnh thuần túy, mà là minh chứng cho sự tiến hóa của một huyền thoại – người không chiến thắng tuổi tác, nhưng biết cách sống chung và vượt qua nó.

Nhiều chuyên gia nhận định rằng việc Ronaldo vẫn duy trì hiệu suất ghi bàn ở cấp độ đội tuyển quốc gia là điều "phi thường". Bởi ở độ tuổi này, CR7 không chỉ phải đối mặt với thể lực giảm sút, mà còn với áp lực của dư luận, sự hoài nghi từ giới chuyên môn, và sự cạnh tranh từ thế hệ cầu thủ trẻ như Gonçalo Ramos hay João Félix. Thế nhưng, như bao lần khác, Ronaldo vẫn chứng minh rằng: niềm tin và ý chí có thể kéo dài sự nghiệp của một con người vượt khỏi giới hạn thông thường.

>> Ronaldo bỏ xa Messi về giá trị kinh tế

Liệu Ronaldo có dự World Cup 2026? Đây là câu hỏi mà người hâm mộ khắp thế giới đang bàn tán. Khi World Cup 2026 khởi tranh, Ronaldo sẽ 41 tuổi – độ tuổi mà gần như chưa ai trong lịch sử hiện đại còn thi đấu ở cấp độ cao nhất thế giới. Nhưng nếu nhìn vào phong độ hiện tại, câu trả lời có lẽ là: "Tại sao không?".

Ronaldo luôn là người phá vỡ mọi giới hạn. Chân sút vĩ đại của bóng đá Bồ Đào Nha từng nói: "Nếu cơ thể tôi còn cho phép, tôi sẽ tiếp tục chơi bóng". Và rõ ràng, với chế độ ăn uống, tập luyện, hồi phục và tinh thần thi đấu nghiêm túc, Ronaldo vẫn đủ sức góp mặt trong đội hình tuyển quốc gia ít nhất thêm một kỳ World Cup nữa.

Hơn nữa, HLV Roberto Martínez dường như vẫn rất tin tưởng tiền đạo ngôi sao này. Dưới thời chiến lược gia người Tây Ban Nha, Ronaldo không chỉ được trọng dụng mà còn được xây dựng như ngọn hải đăng tinh thần cho các cầu thủ trẻ. Anh không còn phải gánh vác toàn bộ hàng công, mà đảm nhiệm vai trò thủ lĩnh, người truyền cảm hứng và duy trì kỷ luật trong phòng thay đồ.

Nếu Bồ Đào Nha tiếp tục thi đấu ổn định và Ronaldo giữ phong độ, việc đội trường của Al Nassr góp mặt tại World Cup 2026 gần như chắc chắn. Và nếu điều đó xảy ra, anh sẽ trở thành cầu thủ đầu tiên trong lịch sử dự 6 kỳ World Cup, một kỷ lục mang tính huyền thoại.

Có thể Ronaldo sẽ không còn đủ sức bứt tốc hay thi đấu 90 phút liên tục như thời đỉnh cao, nhưng di sản mà cầu thủ này để lại đã vượt qua mọi ranh giới của thành tích. CR7 là cầu thủ duy nhất ghi bàn ở 5 kỳ World Cup liên tiếp, là người sở hữu nhiều danh hiệu cá nhân và kỷ lục nhất trong lịch sử bóng đá châu Âu. Nhưng hơn hết, Ronaldo là biểu tượng của tinh thần không bao giờ bỏ cuộc.

Nhiều người chỉ nhớ đến những danh hiệu, nhưng quên rằng hành trình của Ronaldo bắt đầu từ một cậu bé nghèo ở Madeira, từng phải chia sẻ phòng với ba người anh em và rời xa gia đình từ năm 12 tuổi để theo đuổi giấc mơ bóng đá. Chính xuất phát điểm ấy đã tạo nên một Ronaldo kiên cường, bền bỉ và khát khao chinh phục đến tận cùng.

Kỷ lục mới ở vòng loại World Cup không chỉ đơn thuần là thêm vài con số thống kê vào sự nghiệp đồ sộ của Cristiano Ronaldo. Nó là lời khẳng định rằng huyền thoại này vẫn đang sống, vẫn đang chiến đấu và vẫn khao khát vinh quang. World Cup 2026 có thể là sân khấu cuối cùng của CR7, nơi ngôi sao người Bồ Đào Nha sẽ khép lại chương cuối cùng trong một câu chuyện kéo dài hơn hai thập kỷ. Nhưng dù kết thúc ra sao, thế giới bóng đá cũng sẽ mãi ghi nhớ hình ảnh của một người đàn ông đã dám tin rằng tuổi tác không thể giới hạn ước mơ.

Và biết đâu đấy, nếu Bồ Đào Nha một lần nữa bước lên bục cao nhất của thế giới, Ronaldo, ở tuổi 41, sẽ hoàn thiện câu chuyện cổ tích mà chính anh đã viết suốt cả sự nghiệp.

Bảo Ngọc