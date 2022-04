CPI tháng 4 tăng 0,18%

Giá nguyên liệu sản xuất, dịch vụ giáo dục, du lịch đi lên là nguyên nhân chính khiến chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tăng 0,18% trong tháng 4.

Thông tin này vừa được Tổng cục Thống kê công bố. Nếu so với cùng kỳ năm ngoái, CPI tháng 4 tăng 2,64%.

Cơ quan này cho biết, trong tháng 4, chỉ số giá của nhóm văn hoá, giải trí, du lịch có độ bật mạnh nhất với 1,16% do nhu cầu của người dân tăng trở lại.

Nhóm giáo dục xếp thứ hai với mức tăng 0,96%, trong đó, nổi bật là dịch vụ giáo dục vì một số địa phương đã điều chỉnh lại học phí sau một thời gian miễn, giảm trước tác động của Covid-19.

Xếp thứ ba là nhóm nhà ở, vật liệu xây dựng với mức tăng 0,58% do giá vật liệu bảo dưỡng nhà ở thêm 2,02%. Giá thuê nhà, giá gas, dầu hoả cũng tăng lần lượt 0,47%, 2,63% và 7,25%. Ở chiều ngược lại, giá điện, nước lần lượt giảm 0,41% và 2,11%.

Nhóm thiết bị và đồ gia đình cũng có xu hướng tăng giá ở các mặt hàng có nhu cầu tiêu dùng cao vào mùa hè như máy điều hoà, quạt điện, tủ lạnh. Điều này cũng tương tự với các mặt hàng đồ uống.

Trong 3 nhóm hàng hoá, dịch vụ có chỉ số giá giảm, nhóm giao thông có mức đi xuống mạnh nhất là 0,59% nhờ vào các đợt điều chỉnh giá xăng dầu.

Bình quân 4 tháng đầu năm, CPI tăng 2,1% so với cùng kỳ năm trước, cao hơn mức tăng 0,89% giai đoạn năm ngoái, nhưng thấp hơn nếu so với 4 tháng đầu năm 2017-2020. Lạm phát cơ bản tăng 0,97%.

Giá vàng trong nước tháng 4 biến động ngược chiều với giá vàng thế giới. Tính đến ngày 25/4, bình quân giá vàng thế giới ở mức 1.950 USD một ounce, giảm 0,3% so với tháng 3 do áp lực lợi suất trái phiếu tăng trở lại làm giảm sức hấp dẫn của vàng. Trong nước, chỉ số giá vàng tăng 0,73% so với tháng trước và tăng 12,28% so với cùng kỳ năm 2021. Bình quân 4 tháng đầu năm 2022, giá vàng đã tăng thêm 5,65%.

Đức Minh