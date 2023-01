CPI tháng 1 tăng mạnh

Theo Tổng cục thống kê (GSO), chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 1 tăng 0,52% so với tháng trước và tăng 4,89% so với cùng kỳ năm 2022. Lạm phát cơ bản tháng này cũng tăng 5,21% so với cùng kỳ.

Nguyên nhân CPI tăng theo Tổng cục thống kê do tháng 1 năm nay rơi vào dịp Tết nên nhu cầu mua sắm của người dân tăng cao, giá hàng hóa và dịch vụ tăng theo quy luật tiêu dùng vào dịp nghỉ lễ. Bên cạnh đó, giá xăng dầu trong nước tăng theo giá nhiên liệu thế giới và điều chỉnh theo mức thuế bảo vệ môi trường từ đầu 2023 cũng làm cho CPI tháng 1 tăng so với tháng trước.

Người dân mua sắm tại siêu thị dịp Tết Quý Mão. Ảnh: Quỳnh Trang.

Trong rổ hàng hóa tính chỉ CPI, 8 nhóm hàng hóa và dịch vụ có chỉ số giá tăng và 2 nhóm hàng có chỉ số giảm, 1 nhóm giữ ổn định.

8 nhóm tăng gồm giao thông với mức tăng mạnh nhất. Các nhóm tăng khác gồm đồ uống và thuốc lá; nhóm hàng ăn và dịch vụ ăn uống; hàng hóa và dịch vụ khác; may mặc; mũ nón và giày dép; văn hóa, giải trí và du lịch; nhóm thiết bị và đồ dùng gia đình; nhóm thuốc và dịch vụ y tế.

Hai nhóm giảm là giáo dục và nhà ở, vật liệu xây dựng (do giá gas giảm). Bên cạnh đó, nhóm bưu chính viễn thông giữ giá ổn định.

Cũng theo số liệu của Tổng cục thống kê, tháng đầu năm rơi vào dịp Tết nguyên đán với số ngày làm việc ít hơn tháng trước và cùng kỳ năm ngoái nên tổng kim ngạch xuất, nhập khẩu hàng hóa giảm.

Tổng kim ngạch xuất, nhập khẩu hàng hóa tháng 1 đạt 46,56 tỷ USD, giảm hơn 17% so với tháng trước và giảm 25% so với cùng kỳ năm trước (trong đó xuất khẩu giảm 21%; nhập khẩu giảm gần 29%). Cán cân thương mại hàng hóa tháng 01/2023 ước tính xuất siêu 3,6 tỷ USD.

Quỳnh Trang