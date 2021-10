CPI 10 tháng tăng thấp nhất từ năm 2016

Nhiều địa phương nới lỏng giãn cách, hàng hóa lưu thông dễ dàng hơn giúp giá lương thực giảm dần, tác động đến mức tăng của CPI.

Báo cáo tình hình kinh tế tháng 10 của Tổng cục Thống kê (GSO) cho biết, Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 10 giảm 0,2% so với tháng trước và tăng 1,77% so với cùng kỳ năm trước. CPI bình quân 10 tháng từ đầu năm chỉ tăng 1,81%, mức thấp nhất kể từ năm 2016.

Lạm phát cơ bản tháng 10 giảm 0,17% so với tháng trước, tăng 0,5% so với cùng kỳ năm trước. Lạm phát cơ bản bình quân 10 tháng năm nay tăng 0,84%.

Trong đó, theo rổ chỉ tiêu thành phần, giá thực phẩm so với đầu năm giảm 0,55%, giúp chỉ tiêu hàng hóa và dịch vụ ăn uống chỉ tăng 0,5%. Bưu chính viễn thông, giáo dục, văn hóa giải trí thấp hơn cùng kỳ, trong khi nhiều chỉ tiêu khác tăng dưới 2%. Giao thông là chỉ tiêu tăng mạnh nhất với 14,27%.

Theo Tổng cục Thống kê, CPI giảm do nhiều địa phương nới lỏng giãn cách giúp lưu thông, vận chuyển hàng hóa thuận lợi, nhu cầu tích trữ của người dân giảm, đồng thời nguồn cung được đảm bảo giúp giá lương thực, thực phẩm trong tháng thấp hơn. Bên cạnh đó, nhu cầu sử dụng điện, nước sinh hoạt cũng giảm khi thời tiết sang thu và giá thuê nhà tiếp tục xuống thấp cũng là hai yếu tố tác động đến CPI.

Trên thị trường vàng, giá trong nước giảm theo thế giới. Trong nước, chỉ số giá vàng tháng 10 giảm 0,21% so với tháng trước và giảm 1,82% so với cùng kỳ năm trước. Chỉ số giá USD cũng giảm 0,06% và thấp hơn 1,48% so với cùng kỳ do nhu cầu mua bán ngoại tệ hạn chế trong bối cảnh dịch Covid-19 diễn biến phức tạp.

Minh Sơn