Covid 24h: TP HCM lên kế hoạch 'mở cửa', Hà Nội giãn cách theo vùng

TP HCM xây dựng kế hoạch khôi phục kinh tế để chuẩn bị nới lỏng các hoạt động sản xuất sau ngày 15/9; Hà Nội bắt đầu đợt giãn cách thứ tư theo 3 khu vực nguy cơ.

Hơn 10 triệu dân TP HCM hôm nay bước sang ngày cuối cùng trong đợt siết chặt giãn cách kéo dài 15 ngày với nguyên tắc "ai ở đâu yên đó". Hiện, chính quyền thành phố vẫn chưa có thông báo có kéo dài đợt "siết chặt" này hay không. Nếu kết thúc, thành phố tiếp tục giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16 đến ngày 15/9 như quyết định của UBND thành phố hôm 15/8.

Hôm qua, Bộ Y tế công bố 6.226 ca nhiễm được ghi nhận tại TP HCM, nâng tổng số ca mắc trên địa bàn trong đợt dịch thứ tư lên 251.414. Theo Trung tâm Kiểm soát bệnh tật thành phố, hết ngày 6/9 các quận huyện mới hoàn thành lấy mẫu xét nghiệm diện rộng đợt 2 ở tất cả vùng nguy cơ. Khi đó, thành phố mới đủ số liệu để đánh giá tình hình dịch trên địa bàn.

Trao đổi với báo chí về kế hoạch ứng phó với Covid-19 của thành phố trong thời gian tới, hôm qua Bí thư Thành ủy TP HCM Nguyễn Văn Nên nói rằng thành phố không thể giãn cách nghiêm ngặt mãi được vì không thể chịu nổi, phải mở dần ra và sống chung với dịch. Thành phố sẽ trang bị vaccine, thuốc, kiến thức để từng người dân sẵn sàng tâm thế tự "chiến đấu" với dịch.

Người dân khai báo "di động nội địa" tại chốt kiểm soát ở quận Bình Thạnh, ngày 30/8. Ảnh: Quỳnh Trần

"Chúng ta không thể cứ lo chống dịch mà quên sản xuất. Cho nên phải bảo vệ sức khỏe nền kinh tế, không để lụn bại", ông Nên nói và cho biết thành phố sẽ quay trở lại với mục tiêu kép, sản xuất an toàn.

Cũng theo ông Nên, TP HCM đang xây dựng kế hoạch khôi phục kinh tế trên cơ sở khoa học, thực tiễn, học tập kinh nghiệm các nước đi trước. Thành phố đã giao cho đội ngũ khoa học, thầy thuốc, xã hội học, tâm lý học... nghiên cứu tất cả những vấn đề liên quan để sống chung với dịch. Thành phố tạo điều kiện về vaccine, thuốc điều trị, hệ thống y tế để quận 7 và Củ Chi dần "mở cửa" làm điểm cho các khu vực khác.

Trong khi đó, UBND quận 7 dự kiến từ ngày 20/9 sẽ cho hoạt động trở lại đối với mặt hàng thiết yếu và kinh doanh đường phố. Điều kiện để mở cửa là tiêm vaccine 2 mũi, hoạt động theo phương thức "3 tại chỗ" và tuân thủ 5K. Thời gian đầu, quận cho phép hoạt động từ 6 đến 18h hàng ngày, khuyến khích bán hàng online, không phục vụ trực tiếp, chỉ bán mang về.

"Cửa hàng sau khi được thẩm định đạt tiêu chí sẽ gắn bảng hộ kinh doanh 'xanh' hoặc hộ kinh doanh an toàn. Việc mở cửa trở lại thực hiện từng bước, từng ngành nghề theo lộ trình", Chủ tịch UBND quận 7 Hoàng Minh Tuấn Anh nói và cho biết chợ truyền thống khi mở bán trở lại cũng phải có phương án cụ thể, đảm bảo phân luồng, có thể hoạt động theo ngày chẵn, ngày lẻ...

TP Hà Nội hôm nay bắt đầu đợt giãn cách mới kéo dài 15 ngày theo 3 khu vực nguy cơ với các cấp độ khác nhau. Để chuẩn bị cho việc này, Hà Nội cho dựng 30 chốt cứng tại các cầu, khu vực tiếp giáp với "vùng xanh" (không có dịch) để cấm người dân qua lại như Cầu Liên Mạc 2; Phố Viên; cầu Noi; Khu CN Bộ Công an; Đông La; Bích Hòa 2; Trạm bơm Khe Tang; Mỹ Hưng; cầu Đen; Dương Hiền; Hoàng Xá 2; Khánh Vân; làng Phúc Am; Duyên Thái; 2 vị trí trên đường gom cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ.

Tại đường gom Pháp Vân - Cầu Giẽ đoạn qua ngã ba xã Tứ Hiệp (huyện Thanh Trì), rào chắn cứng là những cống nước bê tông. Các ngả đường đều được cắm biển cảnh báo cấm đi lại. Ảnh: Ngọc Thành

Hôm qua, Công an Hà Nội thông báo về việc cấp giấy đi đường theo mẫu mới cho 6 nhóm người dân trong vùng 1 (gồm 10 quận, huyện). Theo đó, nhóm 1, 3, 4 gồm cán bộ, công chức, công vụ làm việc tại cơ quan Đảng, Nhà nước, chính quyền, Mặt trận tổ quốc, đoàn thể, chính trị xã hội đóng trên địa bàn thành phố; các cơ quan, tổ chức ngoại giao; các cơ quan, tổ chức trực tiếp tham gia chống dịch; các cơ quan báo chí. Ba nhóm này sẽ do trưởng các đơn vị chịu trách nhiệm duyệt, cấp giấy đi đường đúng trường hợp theo Chỉ thị 16 của Chính phủ.

Nhóm 2 gồm các cán bộ, công chức, công nhân viên, người lao động của cơ quan, doanh nghiệp trực tiếp thực hiện hoạt động dịch vụ công ích thiết yếu. Nhóm này do Phòng Cảnh sát giao thông Công an Hà Nội cấp.

Nhóm 5 là các công dân ra khỏi nhà mua lương thực, thuốc. Trường hợp này do UBND cấp phường cấp; nhóm 6 là người làm việc trong các cơ quan, doanh nghiệp và các trường hợp cấp thiết khác phục vụ hoạt động công vụ hoặc công ích thiết yếu sẽ do công an xã, phường, thị trấn cấp.

Tại cuộc họp của Ban chỉ đạo quốc gia phòng chống Covid-19, chiều 5/9, Bộ trưởng Y tế Nguyễn Thanh Long cho biết trong 23 địa phương đang giãn cách xã hội, Bộ Y tế phân loại thành ba nhóm, dựa trên các tiêu chí kiểm soát dịch bệnh.

Nhóm một, 8 tỉnh, thành "đang kiểm soát tốt dịch bệnh", gồm: Sóc Trăng, Bình Phước, Bến Tre, Hậu Giang, Bạc Liêu, Cà Mau, Đồng Nai, Phú Yên.

Nhóm hai, 11 địa phương "đang tiếp tục lộ trình thực hiện để đạt các tiêu chí kiểm soát dịch bệnh", gồm: Bà Rịa - Vũng Tàu, Tây Ninh, Trà Vinh, Đồng Tháp, An Giang, Cần Thơ, Vĩnh Long, Kiên Giang, Hà Nội, Khánh Hòa, Đà Nẵng.

Nhóm ba, gồm TP HCM, Bình Dương, Long An, Tiền Giang "cần tiếp tục nỗ lực, triển khai quyết liệt các giải pháp phòng, chống dịch để có thể thực hiện được các tiêu chí kiểm soát dịch".

Trong ngày 5/9, Bộ Y tế công bố thêm 13.137 ca nhiễm nâng tổng số ca mắc cả nước trong đợt dịch thứ tư lên 520.014. TP HCM vẫn là vùng dịch lớn nhất với 251.414 ca; tiếp theo Bình Dương 132.433, Đồng Nai 28.549, Long An 20.085.

Hữu Công