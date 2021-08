Covid 24h: Ca nhiễm đợt dịch thứ tư vượt mốc 400.000

Tròn bốn tháng từ khi đợt dịch thứ tư bùng phát (từ 27/4), tổng số ca nhiễm cộng đồng vượt mốc 400.000, ghi nhận tại 62 tỉnh, thành.

Hôm qua, 27/8, Việt Nam ghi nhận 12.901 ca nhiễm cộng đồng, tại 42 tỉnh, thành; Bình Dương bổ sung 4.508 ca từ những ngày trước; 10.126 người khỏi bệnh; 386 ca tử vong. TP HCM, Đồng Nai, Long An đều ghi nhận số người mắc Covid-19 tăng so với ngày trước đó. Tổng số ca tử vong do Covid-19 đến nay là 10.053 ca, chiếm 2,4% số ca nhiễm.

4 tỉnh Hà Giang, Hòa Bình, Kon Tum, Yên Bái đã qua 14 ngày không ghi nhận ca nhiễm mới. 4 tỉnh Bắc Kạn, Lai Châu, Quảng Ninh, Tuyên Quang qua 30 ngày.

Tại Hà Nội, quận Nam Từ Liêm phong tỏa tạm thời tòa G2, chung cư Vinhome Green Bay (phường Mễ Trì), sau khi ghi nhận một ca dương tính với nCoV ở đây. Hơn 2.800 cư dân ở 720 căn hộ được yêu cầu không ra khỏi nhà.

Khoảng 106 người ở tầng 27, nơi có ca dương tính và 100 nhân viên viên tòa nhà được lấy mẫu xét nghiệm. "Sau khi có kết quả, chúng tôi sẽ quyết định quy mô phong tỏa cả tòa hay chỉ lập chốt khu vực nguy cơ để hạn chế ảnh hưởng đời sống cư dân", đại diện UBND phường Mễ Trì, nói.

Theo CDC Hà Nội, ca dương tính là nữ 36 tuổi, trú tại tầng 27, tòa G2, chung cư Vinhome Green Bay. Ngày 26/8, chị xét nghiệm nhanh ở bệnh viện Thu Cúc, CDC Hà Nội khẳng định dương tính với nCoV, trưa 27/8.

Tại quận Hoàng Mai, chính quyền mở rộng phong tỏa khu dân cư cạnh bến xe Giáp Bát, sau khi xác định 31 ca dương tính tại đây. Khu vực phong tỏa gồm 490 hộ dân với hơn 1.900 người sẽ bị cách ly y tế đến 7/9.

Trong đợt dịch thứ tư, Hà Nội ghi nhận 2.874 ca dương tính nCoV, trong đó số mắc ngoài cộng đồng 1.502, số mắc được cách ly 1.372.

Lực lượng chức năng lập chốt phong tỏa tòa G2 chung cư Vinhome Green Bay, quận Nam Từ Liêm chiều 27/8. Ảnh: M.T.

Về tiến độ nghiên cứu vaccine trong nước, hôm qua Hội đồng đạo đức trong nghiên cứu y sinh học quốc gia cho biết đã chấp thuận kết quả thử nghiệm giữa kỳ giai đoạn 3a vaccine Nanocovax.

Theo quy trình, hồ sơ của vaccine Nanocovax sẽ được chuyển sang Hội đồng tư vấn cấp giấy đăng ký lưu hành thuốc, nguyên liệu làm thuốc (Bộ Y tế) để tiếp tục xem xét cấp phép khẩn cấp.

Đại diện Hội đồng tư vấn cấp giấy đăng ký lưu hành thuốc, nguyên liệu làm thuốc, cũng cho biết các chuyên gia đang nghiên cứu hồ sơ, chưa có lịch họp xem xét việc cấp phép vaccine Nanocovax.

Theo hướng dẫn từ Bộ Y tế, vaccine có thể được cấp phép trong vòng 20 ngày kể từ khi đại diện công ty nộp đủ hồ sơ đăng ký lưu hành cho Cục Quản lý dược.

Nanocovax là vaccine Covid-19 do Công ty Nanogen nghiên cứu, phát triển, hiện là ứng viên vaccine triển vọng nhất trong nước. Hôm 22/8, Hội đồng đạo đức đã họp, thẩm định báo cáo giữa kỳ pha 3a vaccine này, đánh giá về tính an toàn và tính sinh miễn dịch.

Viết Tuân