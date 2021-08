Thêm 12.607 ca Covid-19

Như vậy trong 24 giờ qua số ca nhiễm ghi nhận tại TP HCM giảm 445 ca, Bình Dương giảm 1.520 ca, Đồng Nai tăng 143 ca, Long An tăng 63 ca, Tiền Giang giảm 7 ca.

Trong số ca nhiễm hôm nay, gồm 5.360 ca được phát hiện ở khu cách ly hoặc khu đã được phong tỏa (giảm 1.355 ca), 7.231 ca đang điều tra dịch tễ (giảm 273 ca).

Đến 18h45, Tiểu ban Điều trị (Cục Quản lý khám chữa bệnh) vẫn chưa cung cấp số liệu số liệu tử vong trong ngày. Tổng số ca tử vong tại Việt Nam tính đến ngày 30/8 là 11.064 ca, chiếm tỷ lệ 2,5% so với tổng số ca mắc. Tỷ lệ tử vong trên thế giới là 2,1%.

Cụ thể, 12.591 ca ghi nhận tại: TP HCM 5.444 ca, Bình Dương 4.530, Đồng Nai 634, Long An 587, Tiền Giang 214, Đồng Tháp 138, Đà Nẵng 123, Tây Ninh 118, Kiên Giang 99, Nghệ An 81, Hà Nội 77, Khánh Hòa 66, Bà Rịa - Vũng Tàu 64, Bình Thuận 59, Cần Thơ 53, Quảng Bình 47, Quảng Ngãi 40, Thừa Thiên Huế 25, Phú Yên 23, Bình Phước 22, An Giang và Đăk Lăk 17, Trà Vinh 14, Bến Tre 13, Hậu Giang 11, Bình Định và Thanh Hóa 8, Vĩnh Long 7, Phú Thọ, Ninh Thuận, Sơn La đều 6, Bạc Liêu và Lạng Sơn 5, Lâm Đồng và Đăk Nông 4, Quảng Nam, Quảng Trị và Gia Lai đều 3, Kon Tum, Hà Tĩnh và Ninh Bình đều 2, Bắc Ninh một.

Số ca mới nâng tổng số ca nhiễm tại TP HCM lên 221.254, Bình Dương 114.788, Đồng Nai 23.766, Long An 22.044, Tiền Giang 9.652, Đồng Tháp 6.965, Khánh Hòa 6.500, Tây Ninh 4.930, Đà Nẵng 4.299, Cần Thơ 4.044, Hà Nội 3.513, Bà Rịa - Vũng Tàu 3.470, Phú Yên 2.647, Bình Thuận 2.291, Vĩnh Long 2.051, An Giang 1.918, Bắc Ninh 1.828, Bến Tre 1.751, Nghệ An 1.432, Kiên Giang 1.360, Trà Vinh 1.291, Đăk Lăk 1.065, Ninh Thuận 714, Bình Định 686, Quảng Ngãi 661, Thừa Thiên Huế 638, Bình Phước 476, Quảng Nam 472, Quảng Bình 470, Gia Lai 465, Hậu Giang 457, Hà Tĩnh 436, Đăk Nông 284, Thanh Hóa 260, Lâm Đồng 244, Sơn La 198, Lạng Sơn 194, Bạc Liêu 147, Quảng Trị 105, Ninh Bình 79, Kon Tum 25, Phú Thọ 22.

Tổng số ca nhiễm cộng đồng từ ngày 27/4 đến nay là 457.883, ghi nhận ở 62 tỉnh thành. Về điều trị, bệnh nhân được công bố khỏi bệnh trong ngày: 10.044. Tổng số ca được điều trị khỏi: 238.860. Theo thống kê sơ bộ, số bệnh nhân nặng đang điều trị là 6.295 ca, trong đó: Thở ô xy qua mặt nạ: 4.006; Thở ô xy dòng cao HFNC: 1.259; Thở máy không xâm lấn: 91; Thở máy xâm lấn: 916; ECMO: 23.

Kể từ đầu dịch đến nay Việt Nam ghi nhận 462.096 ca nhiễm, đứng thứ 59/222 quốc gia và vùng lãnh thổ. Tính tỷ lệ số ca nhiễm trên 1 triệu dân, Việt Nam đứng thứ 16 (bình quân cứ 1 triệu người có 4.700 ca nhiễm).

3 tỉnh gồm Hà Giang, Thái Nguyên, Yên Bái đã qua 14 ngày không ghi nhận trường hợp mắc mới.

5 tỉnh gồm Bắc Kạn, Hòa Bình, Lai Châu, Quảng Ninh, Tuyên Quang đã qua 30 ngày không ghi nhận trường hợp mắc mới.

5 tỉnh, thành phố ghi nhận số mắc cao là TP HCM, Bình Dương, Đồng Nai, Long An, Tiền Giang.

Về xét nghiệm, trong 24 giờ qua đã thực hiện 621.796 xét nghiệm cho 755.197 lượt người. Số lượng xét nghiệm từ 27/4 đến nay đã thực hiện 13.874.125 mẫu cho 33.497.696 lượt người.

Về tiêm chủng, tổng số liều vaccine đã được tiêm là 19.966.724 liều, trong đó tiêm 1 mũi là 17.347.538 liều, tiêm mũi 2 là 2.619.186 liều.

Ban chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 TP HCM ban hành kế hoạch về tổ chức tiêm chủng vaccine tại Thành phố. Theo đó, từ nay đến cuối năm 2021, TP HCM cần thêm 14.891.800 liều chia làm 4 giai đoạn để đảm bảo yêu cầu bao phủ tiêm 2 liều vaccine cho người dân.

TP HCM triển khai phát các túi thuốc cho F0 đang điều trị tại nhà (gồm 3 gói A, B, C) tùy thuộc vào triệu chứng của bệnh nhân và những lưu ý cho người bệnh khi sử dụng túi thuốc này. Về tiến độ cấp phát các túi thuốc, hiện thành phố hiện đã chuẩn bị 150.000 túi thuốc trong đó có chứa gói thuốc A, B và đã cấp phát 74.000 túi thuốc này cho các Trung tâm y tế Quận huyện, Thành phố Thủ Đức để chuyển đến cho các F0 đang điều trị tại nhà. Số lượng túi thuốc còn lại sẽ chuyển cho các bệnh nhân trong những ngày tới.

Bệnh viện điều trị người bệnh Covid-19 với quy mô 500 giường bệnh tại Hà Nội chính thức đi vào hoạt động. Đây là bệnh viện tuyến cuối trong bậc thang điều trị người bệnh tại khu vực thành phố Hà Nội và một số tỉnh phía Bắc (bao gồm Bắc Ninh, Bắc Giang, Hải Phòng, Quảng Ninh và Lạng Sơn).