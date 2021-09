Thêm 13.197 ca Covid-19

Như vậy, trong 24 giờ qua số ca nhiễm tại TP HCM tăng 595 ca, Bình Dương tăng 1.064 ca, Đồng Nai tăng 44 ca, Long An giảm 11 ca, Tiền Giang tăng 96 ca. Trong số ca nhiễm, 5.931 ca được phát hiện ở khu cách ly hoặc khu đã được phong tỏa (tăng 1.261 ca), 7.255 ca đang điều tra dịch tễ (tăng 496 ca).

Hôm nay là ngày ghi nhận số ca nhiễm trong nước cao thứ tư kể từ đầu dịch với 13.186 ca. Ngày có số ca nhiễm cao nhất là 27/8 (17.409 ca), ngày có số ca nhiễm cao thứ hai là 30/8 (14.219), ngày có số ca nhiễm cao thứ ba là 21/8 (13.417 ca).

TP HCM ghi nhận ngày có số ca nhiễm cao thứ ba với 5.963 ca. Ngày có số ca nhiễm cao nhất là 27/7 (6.318 ca), ngày có số ca nhiễm cao thứ hai là 26/7 (5.997 ca).

Trong ngày, Hệ thống Thông tin thu dung điều trị bệnh nhân Covid-19 ghi nhận 271 ca tử vong. Cụ thể, tại: TP HCM 197 ca, Bình Dương 34, Đồng Nai 8, Tiền Giang 7, Đồng Tháp 6, Đà Nẵng 4, Trà Vinh 3, Nghệ An 2, các tỉnh thành Hà Nội, An Giang, Bà Rịa - Vũng Tàu, Bến Tre, Bình Định, Bình Thuận, Đăk Lăk, Khánh Hòa, Kiên Giang, Thừa Thiên Huế mỗi nơi một.

Do nhầm lẫn trong quá trình nhập dữ liệu của Bệnh viện dã chiến Phú Thọ, bệnh nhân quê ở Lào Cai tử vong do tai nạn giao thông tại Phú Thọ, nên Tiểu ban Điều trị đính chính Lào Cai không có ca tử vong vào ngày 1/9.

Từ ngày 1/8 đến nay, lần đầu tiên số ca tử vong công bố trong ngày của TP HCM dưới 200 ca (197 ca).

Tổng số ca tử vong tại Việt Nam tính đến nay là 12.138 ca, chiếm tỷ lệ 2,5% so với tổng số ca mắc. Tỷ lệ tử vong trên thế giới là 2,1%.

Tổng số ca nhiễm cộng đồng từ ngày 27/4 đến nay là 482.498, ghi nhận ở 62 tỉnh thành. Về điều trị, 10.602 người được công bố khỏi bệnh trong ngày. Tổng số ca được điều trị khỏi là 259.324. Theo thống kê sơ bộ, số bệnh nhân nặng đang điều trị là 6.443 ca, trong đó: Thở oxy qua mặt nạ 4.145; Thở oxy dòng cao HFNC 1.238; Thở máy không xâm lấn 176; Thở máy xâm lấn 858; ECMO 26.

13.186 ca ghi nhận hôm nay tại: TP HCM 5.963, Bình Dương 4.504, Đồng Nai 803, Long An 583, Tiền Giang 290, Kiên Giang 122, Đồng Tháp 102, Bình Phước 70, Nghệ An 66, Tây Ninh 62, Khánh Hòa 58, Bà Rịa - Vũng Tàu 57, Quảng Bình 56, An Giang 51, Thanh Hóa 50, Hà Nội 48, Đà Nẵng và Cần Thơ 42, Bình Thuận và Đăk Lăk 34, Thừa Thiên Huế 25, Bình Định 20, Quảng Ngãi 19, Sóc Trăng 13, Cà Mau 11, Bạc Liêu và Bến Tre 8, Trà Vinh 7, Lạng Sơn và Phú Yên 6, Vĩnh Long 5, Quảng Nam và Đăk Nông 4, Bắc Ninh và Bắc Giang 3, Ninh Thuận, Nam Định và Hậu Giang 2, Thái Bình một.

Số ca mới nâng tổng số ca nhiễm tại TP HCM 232.585, Bình Dương 122.732, Đồng Nai 25.328, Long An 23.221, Tiền Giang 10.136, Đồng Tháp 7.142, Khánh Hòa 6.670, Bắc Giang 5.848, Tây Ninh 5.077, Đà Nẵng 4.396, Cần Thơ 4.128, Hà Nội 3.612, Bà Rịa - Vũng Tàu 3.556, Phú Yên 2.676, Bình Thuận 2.378, Vĩnh Long 2.063, An Giang 2.039, Bắc Ninh 1.834, Bến Tre 1.776, Kiên Giang 1.588, Nghệ An 1.555, Trà Vinh 1.316, Đăk Lăk 1.119, Sóc Trăng 924, Ninh Thuận 722, Bình Định 721, Quảng Ngãi 698, Thừa Thiên Huế 680, Quảng Bình 629, Bình Phước 546, Quảng Nam 479, Hậu Giang 464, Thanh Hóa 310, Đăk Nông 291, Lạng Sơn 204, Bạc Liêu 159, Cà Mau 156, Thái Bình 74, Nam Định 50.

5 tỉnh gồm Điện Biên, Hà Giang, Thái Nguyên, Vĩnh Phúc, Yên Bái đã qua 14 ngày không ghi nhận trường hợp mắc mới.

5 tỉnh gồm Bắc Kạn, Hòa Bình, Lai Châu, Quảng Ninh, Tuyên Quang đã qua 30 ngày không ghi nhận trường hợp mắc mới.

Về xét nghiệm, trong 24 giờ qua đã thực hiện 962.340 xét nghiệm cho 1.306.892 lượt người. Số lượng xét nghiệm từ 27/4 đến nay đã thực hiện 15.347.523 mẫu cho 35.810.438 lượt người.

Về tiêm chủng, tổng số liều vaccine đã được tiêm là 20.542.325 liều, trong đó tiêm 1 mũi là 17.660.772 liều, tiêm mũi 2 là 2.881.553 liều.

Bộ Y tế yêu cầu triển khai nghiêm, triệt để các biện pháp kiểm soát dịch, nhất là trong kỳ nghỉ lễ Quốc khánh 2/9, hạn chế tối đa nảy sinh các nguy cơ dịch bệnh lây lan, bùng phát.

Bộ Y tế giao Bệnh viện Bạch Mai và Bệnh viện Việt Đức khẩn trương triển khai kế hoạch thành lập Trung tâm hồi sức tích cực quốc gia đặt tại cơ sở 2 trên địa bàn tỉnh Hà Nam.

TP HCM tổ chức xét nghiệm kháng nguyên nhanh cho tất cả người dân ở khu vực "vùng đỏ" và "vùng cam". Khu vực "vùng xanh" và "vùng vàng" sẽ làm xét nghiệm RT-PCR với mẫu gộp 5 cho "vùng vàng" và mẫu gộp 10 cho "vùng xanh". Tổ chức xét nghiệm cho đội ngũ shipper miễn phí từ 5h đến 6h tại địa phương.

Kết quả xét nghiệm RT-PCR từ ngày 27/4 đến 01/9, đã lấy 1.584.389 mẫu, trong đó có 976.037 mẫu đơn, 608.352 mẫu gộp, với 5.661.626 người được lấy mẫu (tại các khu cách ly, khu phong tỏa, các tòa nhà, khu dân cư, khu công nghiệp, khu chế xuất...). Tổng số mẫu chưa có kết quả: 6.534, trong đó có 3.595 mẫu đơn và 2.939 mẫu gộp.

Tối 1/9, quận Thanh Xuân, Hà Nội bắt đầu di dời 150 người dân đầu tiên trong ổ dịch phường Thanh Xuân Trung đến Khu ký túc xá của Đại học FPT (Khu công nghệ cao Hòa Lạc, huyện Thạch Thất). Trong các ngày 2 và 3/9, quận sẽ tiếp tục di dời những người dân còn lại đến vùng an toàn theo phương án.