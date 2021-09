5 biện pháp ngăn dịch bùng phát kỳ nghỉ lễ 2/9

Kỳ nghỉ lễ Quốc khánh năm 2021 kéo dài từ ngày 2/9 đến hết 5/9. Trong khi đó, theo Bộ Y tế ngày 1/9, dịch bệnh cả nước vẫn chưa được kiểm soát triệt để, nhất là tại các địa phương đang thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị số 16. Tuy nhiên, tại một số địa phương vẫn còn tình trạng người dân di chuyển, lưu thông với số lượng lớn, tiếp tục ghi nhận các ca bệnh trong cộng đồng.

Do đó, Bộ trưởng Nguyễn Thanh Long yêu cầu các địa phương có phương án phòng, chống dịch trong dịp nghỉ lễ. Trong đó, xác định thực hiện giãn cách nghiêm là biện pháp cơ bản, quan trọng; thực hiện tốt an sinh xã hội là trọng yếu, thường xuyên; xét nghiệm là then chốt để phát hiện người nhiễm bệnh (F0); giảm tử vong là ưu tiên hàng đầu và vaccine là chiến lược lâu dài.

TP HCM, tỉnh Bình Dương và các địa phương đang triển khai các trạm y tế lưu động, tiếp tục tăng cường thực hiện và vận hành hiệu quả mô hình này. Thực hiện tốt chương trình điều trị có kiểm soát người mắc tại nhà, cộng đồng và triển khai gói chăm sóc sức khỏe F0 tại nhà.

Các địa phương khác chuẩn bị sẵn sàng cho việc triển khai trạm y tế lưu động; đảm bảo đủ máy thở, oxy y tế, giường bệnh, thuốc điều trị...

"Cần có kế hoạch và chuẩn bị sẵn sàng các phương án, kịch bản phòng chống khi dịch bệnh bùng phát trên địa bàn trong thời gian nghỉ lễ, tuyệt đối không chủ quan, lơ là, mất cảnh giác", Bộ trưởng yêu cầu các địa phương.

Cụ thể:

Các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh thực hiện sàng lọc, phân loại, phân luồng, kiểm soát triệt để người bệnh đến khám bệnh, chữa bệnh; tổ chức chăm sóc, điều trị người bệnh toàn diện. Không được từ chối tiếp nhận người bệnh cấp cứu, người bệnh nặng, nguy kịch tới khám và điều trị.

Các cơ sở y tế dự phòng tăng cường giám sát, phát hiện sớm các trường hợp nghi ngờ mắc bệnh tại cộng đồng, các trường hợp có biểu hiện ho, sốt để kịp thời khoanh vùng, cách ly, xử lý triệt để ổ dịch, không để lây lan, bùng phát cộng đồng.

Đẩy mạnh xét nghiệm tầm soát trên diện rộng, trước tiên tại các khu vực phong tỏa, có nguy cơ rất cao, nguy cơ cao tại các tỉnh, thành phố thực hiện giãn cách. Vùng nguy cơ cao, nguy cơ rất cao, xét nghiệm 2-3 ngày/lần; vùng vàng, vùng xanh xét nghiệm ít nhất một lần.

Triển khai tiêm vaccine ngay khi được phân bổ, đảm bảo kịp thời, đúng tiến độ và an toàn.