Thêm 10.585 ca Covid-19

Trong 24 giờ qua số ca nhiễm tại TP HCM giảm 1.011 ca, Bình Dương tăng 1.050 ca, Đồng Nai tăng 31 ca, Long An tăng 45 ca, Kiên Giang tăng 26 ca. Số ca nhiễm mới gồm 4.760 ca được phát hiện ở khu cách ly hoặc khu đã được phong tỏa (tăng 1.004 ca), 5.823 ca đang điều tra dịch tễ (giảm 917 ca).

Trung bình số ca nhiễm mới trong nước ghi nhận trong 7 ngày qua là 11.621 ca/ngày.

Trong ngày ghi nhận 250 ca tử vong tại: TP HCM 189, Bình Dương 42, Đồng Nai và Long An 4, Đồng Tháp 3, Tây Ninh 2, Phú Yên, Trà Vinh, Gia Lai, An Giang, Khánh Hòa, Bà Rịa - Vũng Tàu đều một.

Trung bình số tử vong ghi nhận trong 7 ngày qua là 261 ca. Tổng số ca tử vong tại Việt Nam tính đến nay là 16.186 ca, chiếm tỷ lệ 2,5% so với tổng số ca mắc.

Tổng số ca nhiễm cộng đồng từ ngày 27/4 đến nay lên 641.245, ghi nhận ở 62 tỉnh thành. Về điều trị, số người được công bố khỏi bệnh trong ngày là 14.189, nâng tổng số ca được điều trị khỏi lên 412.650. Số bệnh nhân nặng đang điều trị là 6.008.

10.583 ca ghi nhận tại: TP HCM 5.301, Bình Dương 3.228, Đồng Nai 808, Long An 424, Kiên Giang 183, Tiền Giang 93, An Giang 59, Quảng Bình 58, Cần Thơ 53, Tây Ninh 48, Đồng Tháp 45, Khánh Hòa 33, Bình Định 31, Bình Phước 27, Đăk Nông 26, Bình Thuận 19, Bà Rịa - Vũng Tàu 18, Quảng Ngãi 15, Phú Yên và Hà Nội 14, Bạc Liêu 13, Cà Mau và Thừa Thiên Huế 10, Quảng Nam, Đà Nẵng và Bến Tre 9, Ninh Thuận 8, Thanh Hóa 7, Vĩnh Long và Hưng Yên 3, Nghệ An 2, Lào Cai, Bắc Ninh và Lâm Đồng một.

Số ca mới nâng tổng số ca nhiễm tại TP HCM 315.088, Bình Dương 166.075, Đồng Nai 37.169, Long An 29.289, Tiền Giang 12.561, Đồng Tháp 7.968, Khánh Hòa 7.386, Tây Ninh 6.826, Cần Thơ 4.906, Đà Nẵng 4.844, Hà Nội 4.088, Bà Rịa - Vũng Tàu 3.933, Kiên Giang 3.568, Phú Yên 2.908, Bình Thuận 2.906, An Giang 2.859, Vĩnh Long 2.129, Bắc Ninh 1.864, Bến Tre 1.849, Nghệ An 1.789, Quảng Bình 1.307, Bình Phước 1.040, Quảng Ngãi 1.007, Bình Định 954, Thừa Thiên Huế 784, Ninh Thuận 761, Quảng Nam 579, Đăk Nông 514, Thanh Hóa 410, Bạc Liêu 310, Hưng Yên 292, Lâm Đồng 268, Cà Mau 259, Lào Cai 97.

Kể từ đầu dịch đến nay Việt Nam ghi nhận 645.640 ca nhiễm, đứng thứ 47/222 quốc gia và vùng lãnh thổ. Tỷ lệ số ca nhiễm trên 1 triệu dân, Việt Nam đứng thứ 156 (bình quân cứ 1 triệu người có 6.562 ca nhiễm).

8 tỉnh gồm Điện Biên, Hà Nam, Hải Dương, Hải Phòng, Ninh Bình, Phú Thọ, Thái Nguyên, Vĩnh Phúc đã qua 14 ngày không ghi nhận trường hợp mắc mới.

6 tỉnh gồm Bắc Kạn, Hà Giang, Hòa Bình, Lai Châu, Tuyên Quang, Yên Bái đã qua 30 ngày không ghi nhận trường hợp mắc mới.

5 tỉnh, thành phố ghi nhận số mắc cao là TP HCM, Bình Dương, Đồng Nai, Long An, Tiền Giang.

Về xét nghiệm, trong 24 giờ qua đã thực hiện 240.194 xét nghiệm cho 718.063 lượt người. Số lượng xét nghiệm từ 27/4 đến nay đã thực hiện 15.753.091 mẫu cho 45.813.130 lượt người.

Về tiêm chủng, trong ngày 14/9 có 866.668 liều vaccine được tiêm. Như vậy, tổng số liều đã được tiêm là 31.254.856 liều, trong đó tiêm 1 mũi là 25.420.169 liều, tiêm mũi 2 là 5.834.687 liều.

Sở Y tế TP HCM có công văn nhắc nhở các điểm tiêm trên địa bàn thành phố không được từ chối tiêm vaccine mũi 2 cho người đã tiêm mũi 1 ở địa phương khác; yêu cầu UBND TP Thủ Đức và quận, huyện duy trì và vận hành tốt các điểm tiêm trong và ngoài cơ sở y tế sẵn có; tiếp tục huy động lực lượng thực hiện đảm bảo công suất khoảng 200-250 mũi tiêm/ngày/đội tiêm để hoàn tất việc bao phủ vaccine đúng tiến độ kế hoạch.

TP Hà Nội thành lập Cơ sở thu dung, điều trị người bệnh Covid-19 không triệu chứng và triệu chứng nhẹ tại Dự án xây dựng nhà 30T1, 30T2, ô đất A14, thuộc KĐT Nam Trung Yên (phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy).

Tỉnh Bình Dương, UBND TP Dĩ An ban hành văn bản về việc nới lỏng các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 để từng bước khôi phục các hoạt động kinh tế - xã hội. Theo đó, tiếp tục kiểm soát chặt chẽ "vùng đỏ", "vùng cam", nới lỏng các hoạt động "vùng xanh", "vùng vàng", kiên trì thần tốc xét nghiệm, tiêm vaccine, bóc tách F0 để chuyển hóa nhanh vùng đỏ, cam sang vàng, xanh và bảo vệ chặt, mở rộng thêm "vùng xanh" trên bản đồ Covid-19 thành phố.

Người dân được phép lưu thông giữa các "vùng xanh" trong phạm vi thành phố khi đáp ứng một trong các điều kiện: Đã tiêm 2 mũi vaccine; đã tiêm 1 mũi vaccine đủ 14 ngày kể từ ngày tiêm; là F0 được điều trị từ các cơ sở y tế được công nhận đã khỏi bệnh không quá 6 tháng. Thời gian cho phép hoạt động từ 5h sáng đến 20h tối.

UBND tỉnh Ninh Thuận có văn bản yêu cầu các địa phương và sở, ngành liên quan khẩn trương xét nghiệm tầm soát với tỷ lệ từ 50% trở lên đối với người lao động ở huyện Ninh Phước đang làm việc tại các nhà máy, cơ sở sản xuất có số lượng lao động lớn. Huyện Ninh Phước đang là tâm dịch của tỉnh Ninh Thuận. Lấy mẫu xét nghiệm sàng lọc cộng đồng tại các khu vực đang thực hiện Chỉ thị 16 trên địa bàn huyện Ninh Phước, những ngày qua phát hiện nhiều ca dương tính với nCoV.

Từ 0h ngày 15/9, thành phố Thanh Hóa dừng thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16, trừ Bệnh viện Đa khoa Hợp Lực (thành phố Thanh Hóa) và các vùng có nguy cơ cao từ ổ dịch này. Các huyện Nông Cống, Nga Sơn cũng sẽ dừng thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 15, trừ một số nơi đang có người nhiễm hoặc có nguy cơ lây nhiễm nCoV cao.

Tỉnh Bình Định phong tỏa trong 48 giờ, từ 0h ngày 16/9 đối với 5 phường gồm: Hải Cảng, Trần Hưng Đạo, Nguyễn Văn Cừ, Ngô Mây và Đống Đa.